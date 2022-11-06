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Манчестер Сити готов предложить 120 млн евро за вингера Милана

Англия
(1 голосов)

Очередное громкое приобртение "горожан"?

Манчестер Сити готов предложить 120 млн евро за вингера Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Рафаэл Леау в зимнее трансферное окно может стать футболистом "Манчестер Сити".

Английский клуб готов предложить за 23-летнего футболиста сборной Португалии € 120 млн, а самому ему платить € 10 млн за сезон.

В 133 матчах за команду Рафаэл забил 33 гола и отдал 30 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что "Милан" ведёт переговоры с Леау о продлении контракта, но никакой конкретики не было.

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В статье: Манчестер Сити Милан Рафаэль Леау
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Источник:
TuttomercatoWeb

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.11.2022 в 13:20
И Мудрика туда за 60млн
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