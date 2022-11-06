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Манчестер Сити готов предложить 120 млн евро за вингера Милана
Очередное громкое приобртение "горожан"?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Рафаэл Леау в зимнее трансферное окно может стать футболистом "Манчестер Сити".
Английский клуб готов предложить за 23-летнего футболиста сборной Португалии € 120 млн, а самому ему платить € 10 млн за сезон.
В 133 матчах за команду Рафаэл забил 33 гола и отдал 30 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн.
Ранее сообщалось, что "Милан" ведёт переговоры с Леау о продлении контракта, но никакой конкретики не было.
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