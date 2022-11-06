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Суперкамбэк. Лидс - Борнмут 4:3. Обзор матча и видео голов

Англия
(2 голосов)

1:0, 1:3, 4:3 – видеообзор зрелищной игры на Элланд Роуд

Суперкамбэк. Лидс - Борнмут 4:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Лидс Юнайтед” победил во втором туре Премьер-лиги подряд, сумев справиться на своем поле с “Борнмутом”. Команда Джесси Марша забила первой, но затем пропустила три гола в ответ и вынуждена была делать камбэк. У “Лидса” это получилось – Гринвуд, Купер и Саммервилл забили по голу и установили окончательный счет – 4:3 в пользу хозяев.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Борнмут” 4:3

Голы: Родриго 3 (пен.), Гринвуд 60, Купер 68, Саммервилл 84 – Тавернье 7, Биллинг 19, Соланке 48

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В статье: Английская Премьер-лига видео АПЛ Борнмут (Англия) видеоповторы Лидс Юнайтед
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