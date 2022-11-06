Суперкамбэк. Лидс - Борнмут 4:3. Обзор матча и видео голов

“Лидс Юнайтед” победил во втором туре Премьер-лиги подряд, сумев справиться на своем поле с “Борнмутом”. Команда Джесси Марша забила первой, но затем пропустила три гола в ответ и вынуждена была делать камбэк. У “Лидса” это получилось – Гринвуд, Купер и Саммервилл забили по голу и установили окончательный счет – 4:3 в пользу хозяев.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Борнмут” 4:3

Голы: Родриго 3 (пен.), Гринвуд 60, Купер 68, Саммервилл 84 – Тавернье 7, Биллинг 19, Соланке 48