Клопп - о ЧМ в Катаре: Мы высказывались против, но ничего не произошло

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре:

– Люди из мира футбола приняли это решение. Те, кто работают в ФИФА.

– Нет, это футбольные политики. Я по вашему лицу вижу, что вы считаете меня виноватым. Я уже упомянул, что журналисты должны были сделать больше. Посмотрите на язык вашего тела. Как вы сидите передо мной?

Нет, мы высказывались. Но ничего не произошло. Вы действительно считаете, что мы все сделали достаточно? А сейчас, когда все уже случилось, вы раздуваете скандал, и создаете дополнительное давление на игроков. Вот что вы делаете, задавая такие вопросы футболистам.

У Харри Кейна спрашивают, наденет ли он капитанскую повязку против дискриминации, а Харри Кейн отвечает, что да. А другие парни говорят: "Пожалуйста, давайте без политических заявлений". Это ненормально.

Все это организовали другие люди, и я не говорю, что вы позволили всему этому случиться. Нет, все мы это допустили. Уже тогда все было понятно, но мистеру Блаттеру и остальным как-то удалось выбраться из этой ситуации. Это было так давно, что некоторые из людей, принимавших это решение, уже умерли. Этот вопрос мог быть решен давно", - сказал Клопп.