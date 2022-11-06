  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп - о ЧМ в Катаре: Мы высказывались против, но ничего не произошло
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп - о ЧМ в Катаре: Мы высказывались против, но ничего не произошло

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер имеет основательную позицию

Клопп - о ЧМ в Катаре: Мы высказывались против, но ничего не произошло

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что ЧМ-2022 пройдет в Катаре:

– Люди из мира футбола приняли это решение. Те, кто работают в ФИФА.

– Нет, это футбольные политики. Я по вашему лицу вижу, что вы считаете меня виноватым. Я уже упомянул, что журналисты должны были сделать больше. Посмотрите на язык вашего тела. Как вы сидите передо мной?

Нет, мы высказывались. Но ничего не произошло. Вы действительно считаете, что мы все сделали достаточно? А сейчас, когда все уже случилось, вы раздуваете скандал, и создаете дополнительное давление на игроков. Вот что вы делаете, задавая такие вопросы футболистам.

У Харри Кейна спрашивают, наденет ли он капитанскую повязку против дискриминации, а Харри Кейн отвечает, что да. А другие парни говорят: "Пожалуйста, давайте без политических заявлений". Это ненормально.

Все это организовали другие люди, и я не говорю, что вы позволили всему этому случиться. Нет, все мы это допустили. Уже тогда все было понятно, но мистеру Блаттеру и остальным как-то удалось выбраться из этой ситуации. Это было так давно, что некоторые из людей, принимавших это решение, уже умерли. Этот вопрос мог быть решен давно", - сказал Клопп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп ЧМ-2022 Катар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде