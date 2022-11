Хозяева не мешали гостям играть в футбол. АПЛ. Челси – Арсенал 0:1

Как же все-таки Артете необходим Зинченко, если Микель внедряет Александра обратно в стартовый состав, причем на очень важный поединок, после целого месяца отсутствия украинца из-за травмы. В остальном же ничего неожиданного в обойме гостей мы не увидели. Поттер решил отзеркалить расстановку "Арсенала" и вышел с 4-2-3-1 – с оглядкой на своих лучших, готовых и просто здоровых футболистов.

"Арсенал" провел первый тайм в привычном для себя стиле, смело располагался и доминировал, хоть и без убойных моментов. Можно вспомнить неточный удар Уайта рядом со штангой, заблокированный Тьяго Силвой выстрел Жезуса в результате кражи мяча у Лофтуса-Чика, невыверенный, хоть и острый навес Мартинелли на Габриэла-форварда, но Менди при этом особо беспокоиться не приходилось. Правда, во время одного из многочисленных прессинг-действий "канониров" Эдуар откровенно затупил и был близок к "привозу", только в последний момент сенегалец выбил снаряд куда подальше.

"Челси" до перерыва действовал предельно вертикально, хозяева регулярно незамысловато выбивали мяч на чужую половину и пытались выиграть подбор поближе к владениям Рамздейла. "Синие" продвигались преимущественно правым краем (флангом Зинченко, кстати), где Стерлинг частенько находил пасом Хавертца, однако Кай раз за разом портил прострелы в штрафную.

О статусе дерби в рамках первой 45-минутки футболисты напомнили дважды. Сперва Обамеянг в подкате не успел выбить сферу из-под ног Уайта и неприятно шипами проехался прямо по пальцам Бена; затем Сака дорисовал (уже не в первый раз за сезон) фол со стороны Кукурельи и, справедливо не увидев реакции со стороны арбитра, сразу же отправился "мстить" Марку. Отличие в том, что габонец подошел к Уайту и спокойно извинился, хоть и под аккомпанемент нервных криков Артеты, а вот молодой Букайо зафакапил 2/2.

Второй тайм стартовал с желтой карточки для Аспиликуэты, испанец получил "горчичник" за чересчур высоко поднятую ногу и дальнейшую накладку на стопу Мартинелли, хотя игроки "Арсенала" и вовсе требовали удаления для капитана "Челси". Нарастающий градус немного снизился из-за внезапной паузы, болельщику на трибунах стало плохо, впредь по возобновлению встречи эмоции на поле возникали скачкообразно.

"Челси" не улучшил ни один из компонентов свой игры, выход из-под прессинга и оборону во время навесов в частности. Тьяго Силва попытался на дриблинге помочь партнерам, но неукротимый Жезус подстерег соотечественника и ударом с острого угла заработал корнер. Гол зрел, и он случился. Подача Саки с углового каким-то магическим образом прорезала всю штрафную, а вместе с ней и вратарскую площадку "Челси", где Габриэл-защитник сориентировался лучше остальных и просто подставил ногу (0:1).

Поттер заменил инертных Хавертца и Обамеянга и выпустил, казалось бы, мотивированных воспитанников, Галлахера и Брою соответственно. А потом Грэм снял с игры двух воспитанников, Лофтуса-Чика и Маунта, бросив в бой Ковачича и Пулишича. Ни первая двойная замена, ни вторая не помогли. Проливной английский дождь внес собственные коррективы в матч, прибавив еще больше борьбы, суматохи и стычек.

Зинченко запомнился неудачным вбрасыванием аута в первом тайме (в последний момент Алекс поменял решение и банально выпустил мяч из рук), а также в целом нерискованными и исключительно проверенными действиями. Оно и правильно, ведь украинец только вернулся из лазарета. Зинченко привычно смещался в центр для помощи в розыгрыше партнерам, не забывал при этом ориентироваться на местонахождение своего визави – Стерлинга. Перед тем, как уступить место на поле Кирану Тирни, Саша поскользнулся на мокрой траве и подарил мяч "Челси", но хозяева ничего опасного, естественно, из презента не выжали. В целом, ровный матч от Зинченко, можно поставить крепкую четверку по пятибалльной шкале.

Поединок завершился под диктовку "Арсенала". "Челси" так и ничего не создал за 90+ минут и теперь отстает от "канониров" на 13 очков. Похоже, Артета и Пеп потихоньку уходят в отрыв.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Арсенал" 0:1

Гол: Габриэл (63)

"Челси": Менди – Аспиликуэта, Чалоба, Силва, Кукурелья – Лофтус-Чик (Ковачич, 78), Жоржиньо – Стерлинг, Хавертц (Галлахер, 64), Маунт (Пулишич, 78) – Обамеянг (Броя, 64)

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Тирни, 78) – Парти, Джака – Сака, Эдегор (Эль-Ненни, 87), Мартинелли (Холдинг, 90+4) – Жезус

Предупреждения: Обамеянг (27), Аспиликуэта (51), Чалоба (60), Галлахер (85), Стерлинг (89) – Сака (42), Уайт (80)