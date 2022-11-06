Тен Хаг: У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал, почему команда улучшила свои выступления:

“У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду. Потому нас тяжело обыграть как команду. Это тот процесс, который мы должны продолжать, благодаря чему трудно победить. Все дисциплинированы в этом отношении. Когда мы играем с желанием и страстью, нас тяжело победить, и это делает нас на данный момент успешными”, - сказал нидерландец.