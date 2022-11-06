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Тен Хаг: У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду

Англия
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Это и есть залог успеха

Тен Хаг: У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал, почему команда улучшила свои выступления:

“У нас обороняются все 11 футболистов, в том числе Криштиану Роналду. Потому нас тяжело обыграть как команду. Это тот процесс, который мы должны продолжать, благодаря чему трудно победить. Все дисциплинированы в этом отношении. Когда мы играем с желанием и страстью, нас тяжело победить, и это делает нас на данный момент успешными”, - сказал нидерландец.

Отметим, что “красные дьяволы” победили в шести из последних девяти матчей, трижды сыграв вничью. “Манкунианцы” вышли в плей-офф Лиги Европы, а также идут на пятой позиций в АПЛ.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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