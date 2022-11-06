Роналду вышел с капитанской повязкой на матч с Астон Виллой

Криштиану Роналду 4-й раз подряд вышел в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". 37-летний португалец играет с первых минут против "Астон Виллы" в 15-м туре АПЛ.

Ранее Роналду выходил в старте на игры против "Шерифа" (3:0) и "Реал Сосьедад" (1:0) в Лиге Европы, а также против "Вест Хэма" (1:0) в АПЛ.

Кроме того, Роналду вышел с капитанской повязкой. Это случилось впервые в сезоне. Ранее капитанами были Харри Магуайр и Бруну Фернандеш. С первых минут также играют Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо и Каземиро.