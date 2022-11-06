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Роналду вышел с капитанской повязкой на матч с Астон Виллой

Англия
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Впервые в сезоне

Роналду вышел с капитанской повязкой на матч с Астон Виллой

Фото: twitter.com/ManUtd

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Криштиану Роналду 4-й раз подряд вышел в стартовом составе "Манчестер Юнайтед". 37-летний португалец играет с первых минут против "Астон Виллы" в 15-м туре АПЛ.

Ранее Роналду выходил в старте на игры против "Шерифа" (3:0) и "Реал Сосьедад" (1:0) в Лиге Европы, а также против "Вест Хэма" (1:0) в АПЛ.

Кроме того, Роналду вышел с капитанской повязкой. Это случилось впервые в сезоне. Ранее капитанами были Харри Магуайр и Бруну Фернандеш. С первых минут также играют Донни ван де Бек, Алехандро Гарначо и Каземиро.

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В статье: Криштиану Роналду Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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