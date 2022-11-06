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Действующий форвард сборной Англии обвиняется в гэмблинге
Айван Тони заявил, что всячески содействует следствию
Фото: Metro UK
Действующий форвард национальной сборной Англии и лондонского "Брентфорда" Айван Тони обвиняется в гэмблинге. Издание Daily Mail заявило, что Футбольная ассоциация Англии расследует это дело на протяжении семи месяцев, однако обвинений так и не предъявляла.
Также издание утверждает, что следствие рассматривает период его карьеры до "Брентфорда", и что нету никаких намеков на то, что Айван ставил против своей команды. Тони уже выпустил заявление касательно этой публикации:
"Я знаю об истории обо мне, появившейся в национальной газете. Я содействовал с Футбольной ассоциацией, отвечая на их запросы, и не буду делать заявлений до окончания следствия. Я горд быть англичанином, и моей детской мечтой было сыграть за мою страну в финале Чемпионата мира".
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