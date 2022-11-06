Действующий форвард сборной Англии обвиняется в гэмблинге

Действующий форвард национальной сборной Англии и лондонского "Брентфорда" Айван Тони обвиняется в гэмблинге. Издание Daily Mail заявило, что Футбольная ассоциация Англии расследует это дело на протяжении семи месяцев, однако обвинений так и не предъявляла.

Также издание утверждает, что следствие рассматривает период его карьеры до "Брентфорда", и что нету никаких намеков на то, что Айван ставил против своей команды. Тони уже выпустил заявление касательно этой публикации: