В ноябре 86-го. Как Алекс Фергюсон заложил фундамент Манчестер Юнайтед

В нынешнем сезоне "Манчестер Юнайтед" выглядит довольно неплохо - команде прочат возвращение в топ-четверку и последующую реорганизацию. Несмотря на стартовые ошибки, Эрику тен Хагу доверяют и видят в нем "именно того" - специалиста, который наконец положит конец всем бедам.

Если же оценивать пройденный этап более глобально, то это полный провал. По иронии судьбы последним, кому подчинились трофеи, был Жозе Моуринью - человек, которого на "Олд Траффорде" вообще-то не принято хвалить. Да и он не достиг вожделенного величия - болельщики все равно отматывали время назад, вспоминая сэра Алекса Фергюсона.

И снова вспомнят. Сегодня знаменательная дата – ровно 36 лет назад, 6 ноября 1986-го, почтенный шотландец был представлен в качестве главного тренера. "Красные дьяволы" открыли новую эпоху, но какой оказался ее старт? Предлагаем вашему вниманию ретроспективу.

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"МЮ" Аткинсона любили и даже обожали. По сравнению с прагматичным Дэйвом Секстоном, боявшимся сделать лишний шаг, Великий Рон выглядел раскованно и рок-н-рольно. Команда это чувствовала: в один момент могла запросто деклассировать соперника, а затем, охваченная эмоциями, уступала неприметному середняку.

Рон Аткинсон и МЮ в финале Кубка Англи 1983, фото Getty Images

Наглядный пример: в розыгрыше 1985/86 "манкунианцы" финишировали четвертыми - выше "Челси" и "Арсенала" - и удерживавшего определенную планку Аткинсона дружески похлопали по плечу. А вот старт следующей кампании вызвал чуть ли не рвотный рефлекс: три поражения подряд в августе, столько же - в сентябре и вот "Юнайтед" на 21-м месте. Из 22-х.

Несколько побед незаметно растворились на фоне серии ничьих и 6 ноября Рональду указали на дверь. Официальным триггером послужил вылет из Кубка футбольной лиги - "Саутгемптон" пронесся вихрем и зафиксировал на табло 4:1. Хотя, честно говоря, дело и так было предварительно решено - Мартин Эдвардс, председательствовавший в клубе с 1980-го по 2002-й годы, договорился с Фергюсоном.

Под Эдвардсом тоже покачивалось кресло и он хотел получить безоговорочную звезду. Восемь медалей, взятых на просторах Шотландии, и не с "Селтиком" или "Рейнджерс", а с "Абердином" – это круто. Впрочем, и они тускнели, когда речь шла о победах в Европе - в 1983-м Алекс дал по зубам мадридскому "Реалу" и после Кубка обладателей кубков пополнил коллекцию Суперкубком УЕФА ("Гамбург" Эрнста Хаппеля не выдержал давления "Абердина" и уступил 0:2).

Солидный результат, достойный внимания. Фергюсон еще не был "сэром" и "Ферги", однако стопроцентно сформированным специалистом. Причем другим по сравнению с Аткинсоном – взвешенным, вдумчивым и стратегическим. Все это подкупало, но прежде чем пригласить шотландца, пришлось немного поиграть в шпионов.

Фергюсон и Эдвардс на презентации для СМИ, фото - Getty Images

"Очевидно, я не мог просто позвонить в "Абердин" и сказать: "Это Мартин Эдвардс, я могу поговорить с Алексом Фергюсоном?" Поэтому одному из моих директоров пришло в голову имитировать шотландский акцент и сказать, что он является агентом Гордона Стракана".

Стракан был прекрасным поводом – полузащитник появился в "Театре мечты" в 1984-м и во время переговоров Эдвардс и Фергюсон познакомились.

"Тогда у нас возникла проблема, поскольку Стракан подписал контракт с "Кельном". "Абердин" хотел получить от нас больше денег, Алекс этому помог и тогда я с ним лично познакомился. Теперь, как только я связался с Алексом, просто спросил, стоит ли нам приходить на разговор. Он дал нам правильный сигнал, и мы договорились встретиться ночью. У меня не было никакого списка из кандидатов. Это было еще до того, как уволили Рона".

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Фергюсон был благодарен Аткинсону, в какой манере тот ушел - никаких нареканий, злобы и проклятий. Рональд мог напоследок швырнуть камень (согласитесь, все же неприятно, когда за твоей спиной ведется диалог), однако продемонстрировал тактичность. И это, пожалуй, единственное, что хоть как-то отбеливало его репутацию - ведь в МЮ царил полный хаос. Ни структуры, ни идеи, речи не могло быть об образцовом поведении.

Вот что вспомнил сэр Алекс:

"Вопрос дисциплины волновал меня всю карьеру. Когда я обсуждал с Мартином Эдвардсом предложение в ноябре 1986-го, он оговорился, что некоторые игроки слишком много пьют. Он сказал, что клуб интересовался мной, потому что я имел репутацию тренера, ценящего дисциплину и не терпящего ненадлежащего поведения. Когда я возглавил "МЮ", в команде пренебрегали многими вещами, включая одежду, в которой игроки ездили на выездные матчи. Они одевались в спортивные костюмы компаний, которые были спонсором - Reebok, Puma, Adidas. Это было безобразие. Я немедленно приказал, чтобы они ездили в брюках, клубных блейзерах и галстуках.

В 60-х, перестраивая знаменитый "Лидс", Дон Реви настоял на том, чтобы команда носила белый цвет - референс, сделанный в сторону мадридского "Реала", встряхнул раздевалку и помог приобрести идентичность. Фергюсон ценил подобные штуки, да и менталитет у "МЮ" был только усыплен.

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Вообще шотландец стремился управлять всем, стать, прежде всего, менеджером, который задаст тональность и вектор. Взять ту же молодежку – Эрик Харрисон был хорошим тренером, однако потенциал его воспитанников не впечатлял. Фергюсон схватился за голову - "Сити" генерировал больше выпускников и имел лучшие подготовительные условия. Ничего-ничего – по инициативе Алекса был расширен скаутский отдел и через несколько лет мир увидел Класс 92.

Или тренировочный процесс - Фергюсон выбрал модель, которой остался верен до конца:

"Я делал акцент на контроле мяча. Когда я возглавил "Сент-Миррен", то начал тренировочные квадраты, в которых двое игроков соревновались против четырех в ограниченном пространстве. Мы начали с квадратов примерно 23 на 23 м. Целью было улучшить навыки в работе с мячом.Когда был заметен прогресс, мы сузили квадраты.Это помогало развивать почти все качества: внимательность, работу корпусом, культуру паса.В конце концов, это научило играть в одно касание.Этот метод я использовал до своей последней тренировки в "МЮ", которая состоялась 18 мая 2013-го".

Именно в таких нюансах и кроется успех Фергюсона – в умении быть собой, безошибочно оценивать людей, устанавливать стандарты, слушать и не игнорировать мелочи. Он четко осознал - как это ни парадоксально, но результат в момент закладки фундамента не является прерогативой. Забегая вперед, подчеркнем: когда по завершении дебютного отрезка "манкунианцы" финишировали одиннадцатыми, то Алекс был невероятно рад. Его взгляды дали ростки.

"Я всегда знал, что невозможно собрать выдающуюся команду без организации. Большинство владельцев клубов и тренеров занимаются подбором состава без какой-либо четкой цели. Они делают все наизнанку и слишком гонятся за мгновенным результатом. Прежде чем собирать отличную команду, нужно выстроить отличную организацию, в которой все элементы будут на своих местах, для этого нужно время. Когда я пришел в "МЮ", у нас было четыре или пять департаментов, в которых работало 85 человек, включая агрономов, работников прачечной, поваров и административного персонала. Клуб зарабатывал на продаже билетов и сезонных абонементов. Если нас показывали по телевизору, что в середине 1980-х было очень редко, мы получали небольшую четырехзначную сумму за права на трансляцию. Когда я оценил ситуацию, я захотел сперва построить клуб, а не сформировать команду".

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Что интересно, свой дебютный матч Фергюсон проиграл - на выезде "Оксфорду" (0:2). Подчеркнем одну особенность: шотландец, вспоминая былое, охотно делится менеджерскими тонкостями (так, что написал несколько книг), однако мало рассказывает о самой игре. Она была откровенно ужасной, по крайней мере, в первый месяц.

Что делать с материалом, который не поддается обработке? В одном из интервью коуч рассказал, как боролся с чрезмерным алкоголизмом и нежеланием окружающих повиноваться. Правило "лидировать, а не управлять" не давало плоды. "Футболисты думали, что я мало что могу сказать о себе и если подозревали, что все это нервирует, то были правы", - резюмировал Ферги.

Все происходило не по волшебству - как бы Фергюсон не хвалил тех исполнителей, с которыми начинал, реальность такова, что он не мог дождаться летнего межсезонья и трансферного периода. Как только он наступил, то первым был приобретен Вив Андерсон - защитник, вышколенный Брайаном Клафом. Клаф хоть и любил приложиться к бутылке, зато имел крепкий кулак - Ферги как раз искал поводырей, которые дали бы необходимый импульс.

Фергюсон представляет Вива Андерсона (слева) и Браяна МакКлера (справа), фото - Getty Images

"Я сказал Мартину Эдвардсу, что мне действительно нужно около восьми новых игроков. К моему удивлению, он был шокирован. Можно сказать, я был шокирован тем, настолько он был шокирован".

Это все было потом, а вот в ноябре-начале декабря дела обстояли так себе. После поражения - неубедительный обыгрыш "Квинз Парк Рейнджерс" (1:0) на "Олд Траффорде". Далее - дважды подряд по 3:3 с "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой". Из плюсов – присутствие боевого характера, очевидный минус – дырявая оборона. Примечательно, что трое из защитников, участвовавших в этих поединках (Йон Сивебек, Грэм Хогг и Кевин Моран) в ближайшем будущем покинули коллектив.

Впрочем, Фергюсон искал и опору - ею стали Брайан Робсон и Норман Уайтсайд, футболисты атакующего плана. Ставка на эту связь сработала - постепенно, но "Манчестер" начал вылезать из функциональной и психологической ямы. Триумф против "Лестера" (2:0) был подкреплен подарком на Boxing Day - "Ливерпуль" капитулировал 0:1.

Это изрядно окрылило и в дальнейшем "красные дьяволы" выдали шестиматчевую беспроигрышную серию - 4 победы, 2 ничьи, 10 забитых и 2 пропущенные. Причем в соперниках не статисты - "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест".

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А вот апрель-май сложились сумбурно - повторная виктория против "Ливерпуля" была испорчена поражениями, допущенными в борьбе с "Ньюкаслом" (1:2) и "Уимблдоном" (0:1). "Банда психов" под руководством Дэйва Бассета не дала развернуться МЮ при поддержке родных трибун - единственный мяч отгрузил Деннис Уайз…

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В современном футболе нет сантиментов. Сейчас сложно поверить, чтобы кто-то цеплялся за тренера, который не может выиграть хоть что-нибудь в течение четырех сезонов. Пресса старалась слепить из Сульшера преемника Фергюсона, однако ничего не получилось - стоило руководству МЮ поднять ставки, как норвежец пулей вылетел за порог.

Ферги также стоял в шаге от краха, но его спас Кубок Англии-1990. Как признался Эдвардс, он всегда поддерживал Алекса, однако нашептывания со стороны чуть не превратились в его внутренний голос.

Хорошо, что разум возобладал. "Давление росло и росло, все было довольно плохо, но стало бы еще хуже", - объяснил Мартин.

С обыгрышем "Кристалл Пелес" в 1990-м в кабинетах "Манчестер Юнайтед" облегченно выдохнули. Наконец-то заработали принципы, заложенные Фергюсоном в первый год его работы. Они доказали свою актуальность, были бережно перенесены спустя более четверти века и гарантировали 48 трофеев - пока никто и рядом не стоит с таким достижением.