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АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1. Возвращение Эмери удалось

Англия
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Первое поражение "манкуниацев" за последние 10 матчей

АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1. Возвращение Эмери удалось

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Дебютные матчи тренеров после назначения – это всегда загадка. Команда может как и не понять нового наставника, так и вдохновенно погнать вперед. А если еще и второй фактор умножается на пассивность соперника, то три очка, считай, уже в кармане.

Наверняка “Манчестер Юнайтед” оставил все физические и эмоциональные силы в четверговом поединке Лиги Европы против “Реала Сосьедад”. Старт сегодняшнего матча выдался для "красных дьяволов" самым плохим в сезоне.

Уже на седьмой минуте хозяева открыли счет: Рэмзи покотил в штрафную на Бейли, а тот в касание пробил в правый угол. Еще получилось, что попал под опорную ногу де Хеа – испанец не спас.

Не прошло и пяти минут, как счет на табло сменился на 2:0. Центрбек МЮ Мартинес потерял мяч, из-за чего Шоу должен был фолить в опасной зоне. Точка стандарта отлично подходила под левую Диню, а он и положил круглого в правую девятку. Снова де Хеа оказался бессилен.

Но даже два пропущенных не разбудили сонных гостей. Еще минут 20 они бессмысленно передвигались по полю. Только активность 18-летнего Гарначо – дебютировавшего в старте в АПЛ – была заметна. Он, кстати, также создал момент на 34-й минуте, классно накрутив оппонента в штрафной и пробив в правый угол ворот – Мартинес сыграл просто неотразимо. Собственно, как и в следующем эпизоде, когда вытащил удар Роналду. Здесь МЮ должен был забивать хотя бы один гол.

Однако все-таки сделал это под занавес первого тайма. Шоу пробил с подбора и благодаря спине Рэмзи угодил в правую девятку. На этот раз Мартинес был дезориентирован.

А на 49-й минуте вышла довольно забавная ситуация. Джейкоб Рэмзи оформил своеобразный дубль, но на этот раз забил в ворота де Хеа. Еще и, учитывая, что команды поменялись воротами, англичанин после прострела Воткинса попал в ту же девятку, что и при автоголе. Хотел бы повторить – вряд ли бы получилось.

Кстати, Рэмзи стал четвертым футболистом в истории АПЛ, кому удалось за матч сразу: и забить в чужие, и ассистировать, и забить в свои. Интересное достижение.

Интересным моментом второго тайма стала греко-римская борьба Роналду и Мингса. Португалец пошел в эту схватку и проиграл, увидев перед собой желтый свет. Это собственно все, чем запомнился Роналду во втором тайме. В целом у МЮ еще было несколько эпизодов, но их назвать опасными не поворачивается язык.

Три очка дают возможность "Вилле" оттолкнуться от зоны вылета – теперь они занимают 13-е место. "Манчестер Юнайтед" же упустил шанс войти в топ-4 и в дальнейшем остался на пятой позиции.

Совсем скоро эти команды снова пересекутся в очном противостоянии. В следующий четверг "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" встретятся на "Олд Траффорд" в рамках 1/16 финала Кубка лиги. Смогут ли "манкуниацы" взять реванш?

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Бейли 7, Динь 11, Рэмзи 49 – Рэмзи 45 (авт.)

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Динь (Янг 78) – Дендонкер (Сансон 89), Дуглас Луиз – Рэмзи, Буэндиа (Ингс 78), Бейли (Макгинн 70) – Уоткинс (Камара 78)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу (Маласия 65) – Каземиро, Эриксен – Рашфорд, ван де Бек (Марсьяль 65), Гарначо (Эланга 65) – Роналду

Предупреждения: Бейли 42, Мингс 72, Мартинес 89 – Шоу 10, Роналду 61

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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