АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1. Возвращение Эмери удалось

Английская Премьер-лига, 15-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Дебютные матчи тренеров после назначения – это всегда загадка. Команда может как и не понять нового наставника, так и вдохновенно погнать вперед. А если еще и второй фактор умножается на пассивность соперника, то три очка, считай, уже в кармане.

Наверняка “Манчестер Юнайтед” оставил все физические и эмоциональные силы в четверговом поединке Лиги Европы против “Реала Сосьедад”. Старт сегодняшнего матча выдался для "красных дьяволов" самым плохим в сезоне.

Уже на седьмой минуте хозяева открыли счет: Рэмзи покотил в штрафную на Бейли, а тот в касание пробил в правый угол. Еще получилось, что попал под опорную ногу де Хеа – испанец не спас.

Не прошло и пяти минут, как счет на табло сменился на 2:0. Центрбек МЮ Мартинес потерял мяч, из-за чего Шоу должен был фолить в опасной зоне. Точка стандарта отлично подходила под левую Диню, а он и положил круглого в правую девятку. Снова де Хеа оказался бессилен.

Но даже два пропущенных не разбудили сонных гостей. Еще минут 20 они бессмысленно передвигались по полю. Только активность 18-летнего Гарначо – дебютировавшего в старте в АПЛ – была заметна. Он, кстати, также создал момент на 34-й минуте, классно накрутив оппонента в штрафной и пробив в правый угол ворот – Мартинес сыграл просто неотразимо. Собственно, как и в следующем эпизоде, когда вытащил удар Роналду. Здесь МЮ должен был забивать хотя бы один гол.

Однако все-таки сделал это под занавес первого тайма. Шоу пробил с подбора и благодаря спине Рэмзи угодил в правую девятку. На этот раз Мартинес был дезориентирован.

А на 49-й минуте вышла довольно забавная ситуация. Джейкоб Рэмзи оформил своеобразный дубль, но на этот раз забил в ворота де Хеа. Еще и, учитывая, что команды поменялись воротами, англичанин после прострела Воткинса попал в ту же девятку, что и при автоголе. Хотел бы повторить – вряд ли бы получилось.

Кстати, Рэмзи стал четвертым футболистом в истории АПЛ, кому удалось за матч сразу: и забить в чужие, и ассистировать, и забить в свои. Интересное достижение.

???? Jacob Ramsey v Man Utd, 2022

✅ Gareth Bale v Liverpool, 2012

✅ Wayne Rooney v Stoke, 2012

✅ Kevin Davies v Aston Villa, 2008@JacobRamsey28 becomes just the fourth player to score, assist and score an own goal in a #PL match ???? pic.twitter.com/66CZa33Loc