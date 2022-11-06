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Заявление о намерениях. Челси - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола

Англия
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Видеообзор важной победы Арсенала в дерби

Заявление о намерениях. Челси - Арсенал 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" вернул себе первую позицию в чемпионате Англии, обыграв в выездном матче "Челси". Команда Микеля Артеты сыграла уверенно, действуя с позицией силы, что раньше ей было не свойственно. Но "Арсенал" изменился, и победа над "Челси" показывает, что "канониры" могут не только стать участником борьбы за топ-4, но и побороться за что-то большее. Единственный гол забил центрбек Габриэл, замкнув подачу с углового.

Чемпионат Англии, 15-й тур. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Арсенал" 0:1

Гол: Габриэл 63

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Габриэл
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