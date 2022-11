Уго Льорис сыграл в 100 матчах АПЛ подряд

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис установил невероятное достижение по меркам английской Премьер-лиги. Он сыграл в ста матчах чемпионата подряд. Француз является единственным действующим игроком лиги, кому удалось сыграть в 100 и более играх подряд.

Сегодня Льорис вышел в стартовом составе "шпор" на игру против "Ливерпуля". В последний раз Уго пропускал матч АПЛ еще в 2019 году – тогда он получил травму в октябрьской игре против "Брайтона" и выбыл до января 2020 года.

Рекорд же по сыгранным подряд матчам в АПЛ принадлежит Брэду Фриделю – он с 14 августа 2004 по 7 октября 2012 не пропустил ни одной игры лиги. За эти годы он провел 310 игр подряд за три клуба – "Блэкберн", "Астон Виллу" и "Тоттенхэм".

