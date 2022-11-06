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Уго Льорис сыграл в 100 матчах АПЛ подряд
Невероятное достижение голкипера Тоттенхэма
Фото: Planet Football
Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис установил невероятное достижение по меркам английской Премьер-лиги. Он сыграл в ста матчах чемпионата подряд. Француз является единственным действующим игроком лиги, кому удалось сыграть в 100 и более играх подряд.
Сегодня Льорис вышел в стартовом составе "шпор" на игру против "Ливерпуля". В последний раз Уго пропускал матч АПЛ еще в 2019 году – тогда он получил травму в октябрьской игре против "Брайтона" и выбыл до января 2020 года.
Рекорд же по сыгранным подряд матчам в АПЛ принадлежит Брэду Фриделю – он с 14 августа 2004 по 7 октября 2012 не пропустил ни одной игры лиги. За эти годы он провел 310 игр подряд за три клуба – "Блэкберн", "Астон Виллу" и "Тоттенхэм".
© @SpursOfficial's Hugo Lloris will be the only #PL player on a century of consecutive appearances ????#TOTLIV pic.twitter.com/AmppdHOlCT— Premier League (@premierleague) November 6, 2022
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