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Уго Льорис сыграл в 100 матчах АПЛ подряд

Англия
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Невероятное достижение голкипера Тоттенхэма

Уго Льорис сыграл в 100 матчах АПЛ подряд

Фото: Planet Football

UA-Футбол
Новина українською

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис установил невероятное достижение по меркам английской Премьер-лиги. Он сыграл в ста матчах чемпионата подряд. Француз является единственным действующим игроком лиги, кому удалось сыграть в 100 и более играх подряд.

Сегодня Льорис вышел в стартовом составе "шпор" на игру против "Ливерпуля". В последний раз Уго пропускал матч АПЛ еще в 2019 году – тогда он получил травму в октябрьской игре против "Брайтона" и выбыл до января 2020 года.

Рекорд же по сыгранным подряд матчам в АПЛ принадлежит Брэду Фриделю – он с 14 августа 2004 по 7 октября 2012 не пропустил ни одной игры лиги. За эти годы он провел 310 игр подряд за три клуба – "Блэкберн", "Астон Виллу" и "Тоттенхэм".

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В статье: Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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