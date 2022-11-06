Клуб АПЛ уволит главного тренера. Команда идет на 18 месте

Менеджмент "Саутгептона" принял решение уволить главного тренера Ральфа Хазенхюттля. Как сообщает издание The Athletic, отставка произойдет либо до начала чемпионата мира в Катаре, после матча с "Ливерпулем" в следующем туре, либо по ходу самого турнира.

Ранее руководство намеревалось подождать до перерыва на ЧМ-2022, однако в свете последних результатов команды, может уволить Хазенхюттля ранее. Сейчас "Саутгемптон" идет на восемнадцатом месте в таблице АПЛ.

Сегодня клуб проиграл "Ньюкаслу" дома со счетом 1:4. Клуб победил лишь трижды в четырнадцати матчах чемпионата. Хазенхюттль присоединился к "Саутгемптону" около четырех лет назад, в декабре 2018.