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Клуб АПЛ уволит главного тренера. Команда идет на 18 месте

Англия
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Ральф Хазенхюттль покинет Саутгемптон

Клуб АПЛ уволит главного тренера. Команда идет на 18 месте

Фото: Football365

UA-Футбол
Новина українською

Менеджмент "Саутгептона" принял решение уволить главного тренера Ральфа Хазенхюттля. Как сообщает издание The Athletic, отставка произойдет либо до начала чемпионата мира в Катаре, после матча с "Ливерпулем" в следующем туре, либо по ходу самого турнира.

Ранее руководство намеревалось подождать до перерыва на ЧМ-2022, однако в свете последних результатов команды, может уволить Хазенхюттля ранее. Сейчас "Саутгемптон" идет на восемнадцатом месте в таблице АПЛ.

Сегодня клуб проиграл "Ньюкаслу" дома со счетом 1:4. Клуб победил лишь трижды в четырнадцати матчах чемпионата. Хазенхюттль присоединился к "Саутгемптону" около четырех лет назад, в декабре 2018.

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В статье: "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
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