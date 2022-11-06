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Клуб АПЛ уволит главного тренера. Команда идет на 18 месте
Ральф Хазенхюттль покинет Саутгемптон
Фото: Football365
Менеджмент "Саутгептона" принял решение уволить главного тренера Ральфа Хазенхюттля. Как сообщает издание The Athletic, отставка произойдет либо до начала чемпионата мира в Катаре, после матча с "Ливерпулем" в следующем туре, либо по ходу самого турнира.
Ранее руководство намеревалось подождать до перерыва на ЧМ-2022, однако в свете последних результатов команды, может уволить Хазенхюттля ранее. Сейчас "Саутгемптон" идет на восемнадцатом месте в таблице АПЛ.
Сегодня клуб проиграл "Ньюкаслу" дома со счетом 1:4. Клуб победил лишь трижды в четырнадцати матчах чемпионата. Хазенхюттль присоединился к "Саутгемптону" около четырех лет назад, в декабре 2018.
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