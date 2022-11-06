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Громкое возвращение Эмери в АПЛ. Видео голов и обзор матча Астон Вилла - МЮ 3:1

Англия
(1 голосов)

"Юнайтед" не смог подтянуться к топ-4

Громкое возвращение Эмери в АПЛ. Видео голов и обзор матча Астон Вилла - МЮ 3:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В дебютном матче во главе "Астон Виллы" испанский наставник команды Унаи Эмери смог совершить громкую сенсацию. "Манчестер Юнайтед" сейчас не является непобедимым коллективом, но мало кто ожидал, что "дьяволы" проиграют на "Вилла Парк" 3:1. Что интересно, все свои победы в текущем сезоне "вилланы" одержали как раз в родных стенах, а вот МЮ на выезде в АПЛ выигрывает в среднем раз в месяц.

ОПЛ. 15-й тур
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 3:1
Голы: Бейли 7, Динь 11, Рэмзи 49 – Рэмзи 45 (авт.)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед
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