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Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов
Видеообзор первой выездной победы красных в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" смог прервать серию из двух поражений в чемпионате и победить в гостях "Тоттенхэм" Антонио Конте. "Красные" все свои голы забили в первом тайме – сначала Салах воспользовался пасом Нуньеса, а затем ошибкой центрбека "шпор" Дайера. "Тоттенхэм" добавил во втором тайме, но смог ответить только голом Харри Кейна.
Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Кейн 70 – Салах 11, Салах 40
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