Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

"Ливерпуль" смог прервать серию из двух поражений в чемпионате и победить в гостях "Тоттенхэм" Антонио Конте. "Красные" все свои голы забили в первом тайме – сначала Салах воспользовался пасом Нуньеса, а затем ошибкой центрбека "шпор" Дайера. "Тоттенхэм" добавил во втором тайме, но смог ответить только голом Харри Кейна.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Кейн 70 – Салах 11, Салах 40