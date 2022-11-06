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Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Видеообзор первой выездной победы красных в АПЛ

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" смог прервать серию из двух поражений в чемпионате и победить в гостях "Тоттенхэм" Антонио Конте. "Красные" все свои голы забили в первом тайме – сначала Салах воспользовался пасом Нуньеса, а затем ошибкой центрбека "шпор" Дайера. "Тоттенхэм" добавил во втором тайме, но смог ответить только голом Харри Кейна.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Кейн 70 – Салах 11, Салах 40

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В статье: Английская Премьер-лига видео Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах Харри Кейн видеоповторы Дарвин Нуньес
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