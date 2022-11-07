Реакция на жеребьевку ЛЧ? Fenway Sports Group выставила Ливерпуль на продажу

Fenway Sports Group (FSG) – американская компания, занимающаяся инвестициями в спорт. Ей принадлежит клуб Главной лиги бейсбола "Бостон Ред Сокс" и клуб Английской Премьер-лиги "Ливерпуль".

Сегодня, 7 ноября, издание The Athletic сообщило, что FSG выставили "Ливерпуль" на продажу. Для заинтересовавшихся компания вышлет всю необходимую информацию. В продаже клуба будут содействовать Goldman Sachs и Morgan Stanley.

"Недавно произошел ряд смен собственников и слухов об их смене в клубах АПЛ, и неизбежно нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в "Ливерпуле". FSG часто получала выражения заинтересованности от третьих лиц, стремящихся стать акционерами "Ливерпуля". FSG ранее заявляла, что при соблюдении правильных условий мы рассмотрим новых акционеров, если это будет в интересах "Ливерпуля" как клуба. FSG по-прежнему полностью привержена успеху "Ливерпуля" как на поле, так и за его пределами".

FSG владеет "Ливерпулем" с октября 2010 года. В рамках эры FSG клуб выиграл свой первый титул в Премьер-лиге за 30 лет. "Красные" также завоевали Кубок Англии и Лигу чемпионов.