Клопп о Реале в 1/8 ЛЧ: У нас есть Энфилд и все знают, что это значит

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпулю" достался "Реал", с которым "красные" играли в финале в прошлом сезоне.

"Мы играли с "Реалом" в нескольких финалах, но мы не встречались так много раз в двухматчевых противостояниях. Мы должны быть в восторге от этого. Показатели "Реала" невероятны (в Лиге чемпионов). Мы знаем это. Но мы знаем, что и наши неплохие. Кроме того, у нас есть Энфилд и все знают, что это значит.

До матчей еще несколько месяцев, но не нужно иметь богатое воображение, чтобы представить, какой будет атмосфера в обоих матчах. Впереди ещё много матчей, но этот жребий дал нам нечто особенное, что нас очень радует", – заключил немец.