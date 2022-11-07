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Клопп о Реале в 1/8 ЛЧ: У нас есть Энфилд и все знают, что это значит
Тренер "Ливерпуля" говорит о результатах жеребьевки
Фото: twitter.com/LFC / Автор невідомий
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпулю" достался "Реал", с которым "красные" играли в финале в прошлом сезоне.
"Мы играли с "Реалом" в нескольких финалах, но мы не встречались так много раз в двухматчевых противостояниях. Мы должны быть в восторге от этого. Показатели "Реала" невероятны (в Лиге чемпионов). Мы знаем это. Но мы знаем, что и наши неплохие. Кроме того, у нас есть Энфилд и все знают, что это значит.
До матчей еще несколько месяцев, но не нужно иметь богатое воображение, чтобы представить, какой будет атмосфера в обоих матчах. Впереди ещё много матчей, но этот жребий дал нам нечто особенное, что нас очень радует", – заключил немец.
В последний раз "Реал" играл с "Ливерпулем" в плей-офф ЛЧ в 2021-м году. Тогда "Мадрид" под руководством Зидана прошел "Ливерпуль" в 1/4 финала.
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