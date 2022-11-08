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Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов

Англия
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Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов

Alamy

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Фанаты нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда доставляют головную боль шведскому совету по туризму. Там утверждают, что простая орфографическая ошибка в написании фамилии норвежца разрушает их попытки продать путевки на курортный край в прибрежное графство Халланд (Halland).

До того, как Эрлинг начал колотить голы, на побережье активно ездили туристы, но сейчас популярность графства резко снизилась из-за того, что его банально не могут найти. Все хэштеги и поисковые запросы ведут на форварда "Сити". В Совете по туризму заявили, что все усилия продвижению курорта абсолютно бесполезны.

Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов - изображение 1

Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов - изображение 2

Проблема стала настолько серьезной, что Джимми Сандберг, директор Visit Halland, написал открытое письмо, в котором умолял поклонников Эрлинга и журналистов правильно писать его имя. "Мы Халланд. Он Холанд. Популярность футбольного феномена полностью душит наше онлайн-присутствие". В текущем сезоне Холанд уже забил 23 гола всего в 16 матчах.

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
theguardian.com

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