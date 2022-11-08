Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов
Это как вообще?
Alamy
Фанаты нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда доставляют головную боль шведскому совету по туризму. Там утверждают, что простая орфографическая ошибка в написании фамилии норвежца разрушает их попытки продать путевки на курортный край в прибрежное графство Халланд (Halland).
До того, как Эрлинг начал колотить голы, на побережье активно ездили туристы, но сейчас популярность графства резко снизилась из-за того, что его банально не могут найти. Все хэштеги и поисковые запросы ведут на форварда "Сити". В Совете по туризму заявили, что все усилия продвижению курорта абсолютно бесполезны.
Проблема стала настолько серьезной, что Джимми Сандберг, директор Visit Halland, написал открытое письмо, в котором умолял поклонников Эрлинга и журналистов правильно писать его имя. "Мы Халланд. Он Холанд. Популярность футбольного феномена полностью душит наше онлайн-присутствие". В текущем сезоне Холанд уже забил 23 гола всего в 16 матчах.
Популярное сейчас
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Кочергин вошел в символическую сборную тура европейского чемпионата
- На России сокращается количество сторонников войны, - росСМИ
- Реакция на жеребьевку ЛЧ? Fenway Sports Group выставила Ливерпуль на продажу
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО