  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги. Разгромное поражение Эвертона Борнмуту, неожиданный вылет Брентфорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги. Разгромное поражение Эвертона Борнмуту, неожиданный вылет Брентфорда

Англия
(1 голосов)

Виталий Миколенко не попал в заявку и его команда пропустила четыре гола

Кубок лиги. Разгромное поражение Эвертона Борнмуту, неожиданный вылет Брентфорда

Фото: twitter.com/afcbournemouth/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, третий раунд

“Борнмут” – “Эвертон” 4:1

Голы: Лоу 7, Станислас 47, Маркондес 48, Энтони 82 – Грэй 67

“Борнмут”: Траверс – Стейси, Стивенс, Мифем, Земура (Фредерикс 65) – Ротуэлл (Дембеле 75), Пирсон – Энтони, Станислас (Маркондес 66), Кристи (Сади 88) – Лоу (Хилл 88)

“Эвертон”: Бегович – Холгейт (Макнил 51), Мина, Кин – Винагре, Дэвис, Дукуре (Миллз 81), Гарнер (Ивоби 52), Паттерсон – Гордон (Грэй 52), Мопе (Кэннон 81)

Предупреждения: Энтони 73, Пирсон 84, Стивенс 85 – Гордон 44, Мина 84

“Брентфорд” – “Джиллингем” (IV) 1:1, пен. 5:6

Голы: Тоуни 3 – Мандрон 80

“Брентфорд”: Райя – Расмуссен (Мбемо 81), Йоргенсен, Пиннок, Генри (Йенсен 61) – Нергор (Дасилва 46), Оньека (Ермолюк 72), Дамсгор – Годдос, Тоуни, Льюис-Поттер

“Бристоль Сити” (II) – “Линкольн Сити” (III) 1:3

Голы: Конвей 80 – Вирчу-Сик 6, Хаус 15, О’Коннор 49

“Бернли” (II) – “Кроули Таун” (IV) 3:1

Голы: Барнс 24, Зарури 79, Зарури 90 – Телфорд 22

“Лестер” – “Ньюпорт Каунти” (IV) 3:0

Голы: Джастин 44, Варди 70, Варди 82

“Лестер”: Иверсен – Джастин (Олбрайтон 62), Эванс, Фас (Вестергор 77), Томас – Сумаре (Тилеманс 62), Ндиди (Брэйбрук 74) – Перес (Ихеаначо 62), Прат, Барнс – Варди

“Милтон Кейнс Донс” (III) – “Моркам” (III) 2:0

Голы: О’Хора 18, Деннис 51

“Стивенейдж” (IV) – “Чарльтон” (III) 1:1, пен 4:5

Голы: Норрис 22 (пен.) – Анеке 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд Кубок Лиги Бернли Борнмут Линкольн Сити Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде