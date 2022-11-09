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Кубок лиги. Разгромное поражение Эвертона Борнмуту, неожиданный вылет Брентфорда
Виталий Миколенко не попал в заявку и его команда пропустила четыре гола
Фото: twitter.com/afcbournemouth/Автор - невідомий
Кубок лиги, третий раунд
“Борнмут” – “Эвертон” 4:1
Голы: Лоу 7, Станислас 47, Маркондес 48, Энтони 82 – Грэй 67
“Борнмут”: Траверс – Стейси, Стивенс, Мифем, Земура (Фредерикс 65) – Ротуэлл (Дембеле 75), Пирсон – Энтони, Станислас (Маркондес 66), Кристи (Сади 88) – Лоу (Хилл 88)
“Эвертон”: Бегович – Холгейт (Макнил 51), Мина, Кин – Винагре, Дэвис, Дукуре (Миллз 81), Гарнер (Ивоби 52), Паттерсон – Гордон (Грэй 52), Мопе (Кэннон 81)
Предупреждения: Энтони 73, Пирсон 84, Стивенс 85 – Гордон 44, Мина 84
“Брентфорд” – “Джиллингем” (IV) 1:1, пен. 5:6
Голы: Тоуни 3 – Мандрон 80
“Брентфорд”: Райя – Расмуссен (Мбемо 81), Йоргенсен, Пиннок, Генри (Йенсен 61) – Нергор (Дасилва 46), Оньека (Ермолюк 72), Дамсгор – Годдос, Тоуни, Льюис-Поттер
“Бристоль Сити” (II) – “Линкольн Сити” (III) 1:3
Голы: Конвей 80 – Вирчу-Сик 6, Хаус 15, О’Коннор 49
“Бернли” (II) – “Кроули Таун” (IV) 3:1
Голы: Барнс 24, Зарури 79, Зарури 90 – Телфорд 22
“Лестер” – “Ньюпорт Каунти” (IV) 3:0
Голы: Джастин 44, Варди 70, Варди 82
“Лестер”: Иверсен – Джастин (Олбрайтон 62), Эванс, Фас (Вестергор 77), Томас – Сумаре (Тилеманс 62), Ндиди (Брэйбрук 74) – Перес (Ихеаначо 62), Прат, Барнс – Варди
“Милтон Кейнс Донс” (III) – “Моркам” (III) 2:0
Голы: О’Хора 18, Деннис 51
“Стивенейдж” (IV) – “Чарльтон” (III) 1:1, пен 4:5
Голы: Норрис 22 (пен.) – Анеке 87
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