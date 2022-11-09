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МЮ интересуется вратарем-рекордсменом из Порту и нападающим Наполи

Англия
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У "Юнайтед" серьезные трансферные планы на следующее лето

МЮ интересуется вратарем-рекордсменом из Порту и нападающим Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" изучает возможности трансфера нового вратаря и нападающего. В руководстве присматриваются к голкиперу "Порту" Диогу Коште и нападающему "Наполи" Виктору Осимхену.

Вратарь "Порту" в этом сезоне Лиги чемпионов отбил 3 пенальти. Это рекорд за историю сбора статистики.

Интерес к португальцу вызван неопределенной ситуацией с контрактом и будущим Давида де Хеа, сообщает CaughtOffside.

В контракте Диогу есть пункт об отступных, который может ускорить сделку. Чтобы без переговоров подписать Кошту необходимо отдать 75 миллионов евро. Контракт голкипера рассчитан до лета 2027-го года.

Об интересе к Виктору Осимхену сообщает MEN. Сейчас "МЮ" составляет списки интересов на следующий год.

Нападающий добился успехов в Италии и Франции. Это привлекло руководство "Манчестер Юнайтед". Его могут попытаться подписать следующим летом.

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В статье: Виктор Осимхен
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