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МЮ интересуется вратарем-рекордсменом из Порту и нападающим Наполи
У "Юнайтед" серьезные трансферные планы на следующее лето
Фото: twitter.com/sscnapoli
"Манчестер Юнайтед" изучает возможности трансфера нового вратаря и нападающего. В руководстве присматриваются к голкиперу "Порту" Диогу Коште и нападающему "Наполи" Виктору Осимхену.
Вратарь "Порту" в этом сезоне Лиги чемпионов отбил 3 пенальти. Это рекорд за историю сбора статистики.
Интерес к португальцу вызван неопределенной ситуацией с контрактом и будущим Давида де Хеа,
В контракте Диогу есть пункт об отступных, который может ускорить сделку. Чтобы без переговоров подписать Кошту необходимо отдать 75 миллионов евро. Контракт голкипера рассчитан до лета 2027-го года.
Об интересе к Виктору Осимхену
Нападающий добился успехов в Италии и Франции. Это привлекло руководство "Манчестер Юнайтед". Его могут попытаться подписать следующим летом.
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