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Конор Макгрегор сделал запрос о покупке Ливерпуля

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Может состоятся сумасшедший коллаб Клоппа и Макгрегора

Конор Макгрегор сделал запрос о покупке Ливерпуля

Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA

Новина українською

Скандальный боец ММА Конор Макгрегор заявил, что сделал запрос по поводу покупки "Ливерпуля". Об этом он написал в своем твиттере.

На комментарий "Конор, купи Ливерпуль!" Макгрегор ответил: "С радостью! Я узнавал об этом, как только услышал, да… Какой поворот событий! Какой клуб!".

Напомним, что компания FSG, которая владеет "Ливерпулем", выставила клуб на продажу.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Конор Макгрегор
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2022 в 19:01
Може гарно пішов віскарик в продажу)))) Доречі, непоганий!
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Kamizo (м. Мук)
09.11.2022 в 18:52
Хіба що запит зробив... Вартість Ліверпуля 4млд. Статки Конора - 400млн.
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