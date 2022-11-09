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Конор Макгрегор сделал запрос о покупке Ливерпуля
Может состоятся сумасшедший коллаб Клоппа и Макгрегора
Фото: twitter.com/TheNotoriousMMA
Скандальный боец ММА Конор Макгрегор заявил, что сделал запрос по поводу покупки "Ливерпуля". Об этом он написал в своем твиттере.
На комментарий "Конор, купи Ливерпуль!" Макгрегор ответил: "С радостью! Я узнавал об этом, как только услышал, да… Какой поворот событий! Какой клуб!".
I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 8, 2022
Напомним, что компания FSG, которая владеет "Ливерпулем", выставила клуб на продажу.
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