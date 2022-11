Конор Макгрегор сделал запрос о покупке Ливерпуля

Скандальный боец ММА Конор Макгрегор заявил, что сделал запрос по поводу покупки "Ливерпуля". Об этом он написал в своем твиттере.

На комментарий "Конор, купи Ливерпуль!" Макгрегор ответил: "С радостью! Я узнавал об этом, как только услышал, да… Какой поворот событий! Какой клуб!".

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH