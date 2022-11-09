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Гвардиола: Игроки не могут отдохнуть, оглядываются на ЧМ. Если после турнира игроки не будут доступны, придется играть физиотерапевтами

Англия
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Испанец критикует плотный график

Гвардиола: Игроки не могут отдохнуть, оглядываются на ЧМ. Если после турнира игроки не будут доступны, придется играть физиотерапевтами

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола раскритиковал английский график на фоне приближающегося чемпионата мира в Катаре.

"У нас сумасшедший сезон – игроки не могут отдохнуть и все время оглядываются на чемпионат мира. Травма в матче с "Брентфордом" не повлияет на результаты в Премьер-лиге, но вы пропустите чемпионат мира.

Месяц назад я мог попросить игроков сосредоточиться, но теперь чемпионат мира уже не за горами. В субботу мы играем, а в воскресенье они уже будут в своих сборных.

Игроки просто не могут не думать об этом, и я на их месте делал бы то же самое.

В Германии первая игра после чемпионата мира состоится 20 января, а мы начинаем 26 декабря. О том, (что будет после чемпионата мира) лучше и вовсе не думать. Если игроки сборных не будут доступны, видимо, придется задействовать игроков из академии или, скажем, клубных физиотерапевтов", – приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Чемпионат мира стартует 20 ноября, а завершится 18 декабря. Таким образом у финалистов турнира, если они выступают в Англии, будет всего 8 дней на отдых перед стартом АПЛ.

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В статье: Катар Манчестер Сити Пеп Гвардиола Чемпионат мира 2022
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Источник:
dailymail.co.uk

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