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Хорошие отношения между Сити и Боруссией могут помочь в трансфере Беллингема
Трансфер Холанда сблизил клубы
Фото: twitter.com/BlackYellow
Окружение полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема считает, что 19-летний англичанин перейдет в "Манчестер Сити". Между клубами хорошие отношения после трансфера Эрлинга Холанда.
"Те, кто знаком с ситуацией, считают, что Джуд Беллингем окажется в "Манчестер Сити". У клубов хорошие отношения после перехода Холанда, и говорят, что первые обсуждения уже состоялись. Отличная игра на чемпионате мира может существенно повысить цену, но он не собирается дорабатывать весь свой контракт", – написал журналист у себя в твиттере.
Контракт Джуда рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Реал".
Those with knowledge of the situation reckon Jude Bellingham ends up at Manchester City. Relations between both clubs very strong post-Haaland & told initial conversations have been held. A great World Cup may price him out this summer but he’s not seeing out his contract. #mcfc— Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) November 8, 2022
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