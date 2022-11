Хорошие отношения между Сити и Боруссией могут помочь в трансфере Беллингема

Окружение полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема считает, что 19-летний англичанин перейдет в "Манчестер Сити". Между клубами хорошие отношения после трансфера Эрлинга Холанда.

Контракт Джуда рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Реал".

Those with knowledge of the situation reckon Jude Bellingham ends up at Manchester City. Relations between both clubs very strong post-Haaland & told initial conversations have been held. A great World Cup may price him out this summer but he’s not seeing out his contract. #mcfc