Хорошие отношения между Сити и Боруссией могут помочь в трансфере Беллингема

Окружение полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема считает, что 19-летний англичанин перейдет в "Манчестер Сити". Между клубами хорошие отношения после трансфера Эрлинга Холанда.

"Те, кто знаком с ситуацией, считают, что Джуд Беллингем окажется в "Манчестер Сити". У клубов хорошие отношения после перехода Холанда, и говорят, что первые обсуждения уже состоялись. Отличная игра на чемпионате мира может существенно повысить цену, но он не собирается дорабатывать весь свой контракт", – написал журналист у себя в твиттере.