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Хорошие отношения между Сити и Боруссией могут помочь в трансфере Беллингема

Англия
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Трансфер Холанда сблизил клубы

Хорошие отношения между Сити и Боруссией могут помочь в трансфере Беллингема

Фото: twitter.com/BlackYellow

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Окружение полузащитника "Боруссии" Дортмунд Джуда Беллингема считает, что 19-летний англичанин перейдет в "Манчестер Сити". Между клубами хорошие отношения после трансфера Эрлинга Холанда.

"Те, кто знаком с ситуацией, считают, что Джуд Беллингем окажется в "Манчестер Сити". У клубов хорошие отношения после перехода Холанда, и говорят, что первые обсуждения уже состоялись. Отличная игра на чемпионате мира может существенно повысить цену, но он не собирается дорабатывать весь свой контракт", – написал журналист у себя в твиттере.

Контракт Джуда рассчитан до лета 2025-го. Ранее сообщалось, что на хавбека также претендует "Реал".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Джуд Беллингем
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