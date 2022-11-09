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Кубок лиги. Синхронный вылет Арсенала, Тоттенхэма, Вест Хэма и Пэлас

Англия
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Плохой день для лондонских клубов

Кубок лиги. Синхронный вылет Арсенала, Тоттенхэма, Вест Хэма и Пэлас

Фото:twitter.com/OfficialBHAFC/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок лиги, третий раунд

“Арсенал” – “Брайтон” 1:3

Голы: Нкетиа 20 – Уэлбек 27 (пен.), Митома 58, Лампти 71

“Арсенал”: Хайн – Соареш, Салиба (Габриэл 63), Холдинг, Тирни (Зинченко 72) – Эльнени, Локонга (Джака 80) – Маркиньос (Мартинелли 62), Виейра (Жезус 72), Нелсон – Нкетиа

“Брайтон”: Стил – Лампти, Колуилл, Данк (Уэбстер 60), Велтман – Сармиенто (Ундав 79), Кайседо (Гросс 46), Гилмор, Марч (Митома 46) – Уэлбек, Энсизо (Эступиньян 76)

Предупреждения: Эльнени 25, Хайн 26 – Кайседо 8, Сармиенто 43

“Ноттингем Форест” – “Тоттенхэм” 2:0

Голы: Лоди 50, Лингард 57

“Ноттингем Форест”: Хеннесси – Орье (Уильямс 62), Уоррэлл, Боли, Лоди – Йейтс, Мангаля, О’Брайен (Колбек 79) – Лингард (Кук 78) – Авонийи (Джонсон 62), Сарридж (Гиббз-Уайт 79)

“Тоттенхэм”: Форстер – Лангле, Дайер, Санчес – Сессеньон, Хейбьерг (Бентанкур 46), Биссума, Скипп (Кулушевски 59), Доэрти (Спенс 65) – Перишич (Ришарлисон 59), Кейн (Хиль 59)

Предупреждения: Лингард 64, Мангаля 68, Мангаля 75 – Биссума 67, Кулушевски 87, Дайер 90+4

Удаление: Мангаля 75

“Вулверхэмптон” – “Лидс” 1:0

Гол: Бубакар Траоре 85

“Вулверхэмптон”: Шаркич – Хонни (Ламбикиса 82), Коллинз, Килман, Аит-Нури – Ронан (Поденсе 65), Невеш (Моутинью 72), Ходж – Адама Траоре (Бубакар Траоре 72), Хван, Гедеш (Кэмпбелл 66)

“Лидс”: Роблес – Фирпо, Хьелде, Льоренте, Эйлинг – Гьяби, Клих – Фернандес, Перкинс (Ньонто 71), Харрисон – Гелхардт (Гринвуд 54)

“Вест Хэм” – “Блэкберн” (II) 2:2, пен 9:10

Голы: Форнальс 38, Антонио 78 – Вейл 6, Диас 88

“Вест Хэм”: Ареоля – Джонсон, Агер, Огбонна – Цоуфал (Боуэн 77), Ковентри (Бенрахма 65), Лансини, Пальмери (Крессуэлл 90+2) – Даунз, Антонио, Форнальс (Скамакка 77)

“Блэкберн”: Пирс – Эдан, Мола (Хэм 79), Картер, Ранкин-Костелло – Уортон (Гарретт 46), Бакли – Долан, Дак (Диас 59), Марканди (Шмодич 59) – Вейл (Хирст 85)

Предупреждения: Картер 9, Шмодич 76

“Ньюкасл” – “Кристал Пэлас” 0:0, пен 3:2

“Ньюкасл”: Поуп – Манкильо (Триппьер 66), Ласселс, Берн (Ботман 66), Таргетт – Лонгстафф (Гимараэш 66), Шелви (Уиллок 86), Жоэлинтон – Андерсон (Альмирон 78), Вуд, Сен-Максимен

“Кристал Пэлас”: Джонстон – Гэхи, Томкинс, Уорд – Митчелл, Хьюз, Миливоевич, Клайн – Айю (Ридевальд 78), Олисе (Эбиовеи 78) – Матета

Предупреждения: Андерсон 39 – Миливоевич 42, Хьюз 90+2

“Саутгемптон” – “Шеффилд Уэнсдей” (III) 1:1, пен. 6:5

Голы: Уорд-Проуз 45+2 (пен.) – Виндесс 24

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Шеффилд Уэнсдей Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги Ньюкасл "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Лидс Юнайтед Блэкберн Роверс Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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