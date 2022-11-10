Цена вопроса - не менее трех миллиардов. Почему владельцы Ливерпуля готовы продать клуб

Американская компания Fenway Sports Group (FCG) готова расстаться с “Ливерпулем” после 12 лет владения клубом. В 2010 году Джон Генри и его компаньоны в FCG купили “Ливерпуль” за 300 млн долларов. Ныне, как сообщает The Times, ссылаясь на свои источники в банковской сфере США, FCG оценивает стоимость “Ливерпуля” не менее, чем в три миллиарда долларов.

Новость о возможной продаже “Ливерпуля” прозвучала неожиданно для сторонних наблюдателей, но она не стала сенсацией для инсайдеров. Специалист по футбольным финансам Киран Магуайр говорит, что разговоры о продаже “Ливерпуля” шли последние пару лет. После заявления FCG процесс примет более формальный характер, считает Магуайр. “FCG выслушивала предложения и вела предварительные переговоры о продаже клуба последние несколько лет. Но сейчас у владельцев появились серьезные намерения”, – добавляет журналист Дэвид Орнштейн.

Именно Орнштейн в The Athletic первым сообщил о том, что “Ливерпуль” выставлен на продажу. FCG в ответ выпустила заявление, в которому говорится, что компания “при выполнении определенных условий рассмотрит предложения новых акционеров, если это будет служить интересам “Ливерпуля”. Фразу о “новых акционерах” можно интерпретировать двояко. Может речь идет только о дополнительных акционерах, о частичной продажи акций? Тогда бы так и было сказано. В нынешнем виде заявление FCG оставляет пространство для интерпретаций.

Очевидно, что Fenway Sports Group не ставит перед собой конкретные сроки продажи клуба, и переговоры с потенциальными покупателями могут занять некоторое время. Специалисты говорят о том, что процесс смены владельцев может растянуться на два года.

Но почему FCG активизировалась с продажей клуба именно сейчас? На решение владельцев клуба повлияло несколько факторов.

Изменение конкурентной среды

“Есть три футбольных клуба, которые могут делать все, что хотят с финансовой точки зрения. Это законно, все в порядке, но они могут делать все. Ничего с этим не поделаешь”, – сказал Юрген Клопп недавно на одной из пресс-конференций.

Несложно догадаться, о каких клубах идет речь. Это “Манчестер Сити”, “Ньюкасл” и “Пари Сен-Жермен”. Три клуба, принадлежащих фондам ближневосточных государств с безграничными финансовыми возможностями.

Fenway Sports Group нельзя назвать скупыми владельцами, но одним из их главных принципов управления “Ливерпулем” остается самоокупаемость. FCG сделал многое для повышения доходов клуба, от заключения новых коммерческих сделок до увеличения вместительности стадиона (после завершения 110-миллионной реконструкции Главной трибуны “Энфилд” сможет принять 61000 болельщиков). Fenway Sports Group никогда не извлекали из клуба деньги, но и не накачивали его безвозмездно миллионами.

К примеру, работа на трансферном рынке. Начиная с сезона 2011/12 отрицательное сальдо “Ливерпуля” составляет 446 миллионов. Это седьмой результат в АПЛ после “Ньюкасла” (467), “Вест Хэма” (534), “Арсенала” (712), “Челси” (717), “Манчестер Сити” (1042) и “Манчестер Юнайтед” (1294). В идеале “Ливерпуль” старался делать большие покупки после больших продаж (Коутиньо на выход, Алиссон и ван Дейк на вход), но “красные” также солидно наполняли свой бюджет многочисленными продажами резервистов за 10-15 млн. Система, построенная бывшим спортивным директором Майклом Эдвардсом, работала практически без ошибок.

Но сезон 2022/23 поставил “Ливерпуль” перед новым вызовом. Команда, выигравшая чемпионат в 2020 году, и проходившая три раза в финал Лиги чемпионов за последние пять сезонов, находится у завершения своего цикла. Нынешнее положение “Ливерпуля” в турнирной АПЛ плохое, но не критическое (минус семь очков с игрой в запасе до четвертого места), “Ливерпуль” остается во всех трех кубковых турнирах, однако потенциал этой команды исчерпывается. Прежде всего “красным” нужно усиление в центр поля, но один только Джуд Беллингем, с которым “Ливерпуль” давно связывают слухи, будет стоить более 100 млн фунтов. Чтобы как минимум поддерживать уровень топ-4, “Ливерпулю” нужны большие инвестиции в состав.

В этой связи любопытно, что важными причинами желаниям FSG расстаться с клубом называют неудачу с запуском Суперлиги, одним из создателей которой был “Ливерпуль”, и проблемы с имплементацией правил финансового фэйр-плей.

С одной стороны, в FSG хотели установления конкурентной среды, свободной от финансового допинга нефтегазовых государств, с другой – они хотели защитить себя от рисков, которые могут быть вызваны неудачными спортивными результатами. Условное непопадание в Лигу чемпионов сильно ударит по модели самоокупаемости “Ливерпуля”.

В тот же день, когда появились сообщения о вероятной продаже “Ливерпуля”, “Манчестер Сити” опубликовал свой финансовый отчет за прошлый сезон. Доходы “Сити” составили 613 млн фунтов, это второй в истории показатель среди всех клубов АПЛ. Коммерческие доходы “Сити” составили 309 млн фунтов, на 91 млн больше, чем у “Ливерпуля”. Не в последнюю очередь благодарям хорошими контрактам с компаниями из региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

“Манчестер Сити” существует во своей вселенной, “Манчестер Юнайтед” продолжает быть коммерческим монстром, свои амбиции показывают “Арсенал” и “Тоттенхэм”, большие цели ставят перед собой новые владельцы “Челси”, руководители “Ньюкасла”, по их же словам, не видят “потолка” развития своего клуба. Позиции “Ливерпуля” остаются прочными, но ландшафт меняется, и Fenway Sports Group грамотно оценивает ситуацию в долгосрочной перспективе. Если и продавать клуб, то в тот момент, пока он находится на пике.

Волна американских инвесторов

В Fenway Sports Group внимательно следили за тем, как в конце весны продавался “Челси”. Всего было подано более 200 заявок, к финальному аукциону было допущено четыре группы и победил в итоге консорциум во главе с американцем Тодд Боули и компанией Clearlake Capital. Сумма сделки составила 2.5 млрд фунтов, плюс 1.75 млрд должно быть вложено на развитие инфраструктуры в необозримом будущем.

Вслед за “Челси” американские бизнесмены купили и два клуба в континентальной Европе. “Милан” был продан за 1.2 млрд евро, “Лион” – 800 млн евро.

В европейском футболе появляется все больше инвесторов из США. Они считают, что европейские клубы, в отличие от американских спортивных команд в лигах NFL, MLB, NBA и NHL, не в полной мере используют свой коммерческий потенциал. Об этом часто говорят новые владельцы “Челси” на различных конференциях. Растет интерес к футболу и непосредственно в США, кульминацией этого интереса должен стать Чемпионат мира-2026.

Вероятнее всего Fenway Sports Group ориентируются на покупателей из США. Неслучайно потенциальными переговорами о продаже поручено заниматься Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Может ли “Ливерпуль” купить еще один фонд из Ближнего Востока? Дубаи, Бахрейн, Кувейт?

В это верится с трудом. “Ньюкасл” был очень недолюблен за годы правления Майка Эшли и болельщики “сорок” готовы были на любые изменения. ПСЖ и “Манчестер Сити” до прихода больших нефтегазовых денег не имели такого статуса и величия, как сейчас у “Ливерпуля”. Показательно, что шейхи не претендовали на “Челси”. “Ливерпуль” – это часть национального достояния и сложно его представить в руках владельцев с неоднозначной репутацией.

Как бы это парадоксально не звучало, но “Ливерпулю” будет сложно найти лучших владельцев, чем Fenway Sports Group. Некоторые их инициативы были неудачными: желание поднять цену билетов до 77 фунтов, запатентовать название “Ливерпуль”, а также проекты по реформированию футбола “Project Big Picture” и Суперлига. Но каждый раз FSG прислушивалась к критике и отказывалась от своих намерений. Новые владельцы могут быть менее сговорчивыми. И у них могут быть другие не самые приятные качества.

Однако эмоциональной привязанности к “Ливерпулю”, как например к бейсбольной команде “Бостон Ред Сокс”, у Джона Генри нет. Для 73-летнего миллиардера “Ливерпуль” всегда был прежде всего финансовым активом. “Думаю, что он хочет сделать деньги”, – сказал один из знакомых Генри в комментарии Financial Times еще в 2020 году.

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