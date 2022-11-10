Саутгемптон назначил нового главного тренера

Руководство "Саутгемптона" оперативно нашло нового главного тренера после увольнения Ральфа Хазенхюттля. Клуб АПЛ возглавил валлийский наставник "Лутон Тауна" Натан Джонс. Об этом утверждают официальные ресурсы команд.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на три с половиной года. Сумма отступных за досрочный разрыв контракта с "Лутоном" не сообщается. Ранее Натан также работал в "Брайтоне".

Напомним, что Хазенхюттль был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Ральф тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.