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Саутгемптон назначил нового главного тренера

Англия
(1 голосов)

Валлийский специалист

Саутгемптон назначил нового главного тренера

Фото: southamptonfc.com

Новина українською

Руководство "Саутгемптона" оперативно нашло нового главного тренера после увольнения Ральфа Хазенхюттля. Клуб АПЛ возглавил валлийский наставник "Лутон Тауна" Натан Джонс. Об этом утверждают официальные ресурсы команд.

Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на три с половиной года. Сумма отступных за досрочный разрыв контракта с "Лутоном" не сообщается. Ранее Натан также работал в "Брайтоне".

Напомним, что Хазенхюттль был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Ральф тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.

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В статье: "Саутгемптон"
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Источник:
southamptonfc.com

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