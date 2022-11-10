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Саутгемптон назначил нового главного тренера
Валлийский специалист
Фото: southamptonfc.com
Руководство "Саутгемптона" оперативно нашло нового главного тренера после увольнения Ральфа Хазенхюттля. Клуб АПЛ возглавил валлийский наставник "Лутон Тауна" Натан Джонс. Об этом утверждают официальные ресурсы команд.
Соглашение с 49-летним специалистом рассчитано на три с половиной года. Сумма отступных за досрочный разрыв контракта с "Лутоном" не сообщается. Ранее Натан также работал в "Брайтоне".
Напомним, что Хазенхюттль был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Ральф тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.
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