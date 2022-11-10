Владельцы Ньюкасла инвестировали ещё 70 миллионов фунтов в клуб

Владельцы "Ньюкасла" в составе PIF, PCP Capital Partners и RB Sports & Media инвестировали ещё 70,4 миллионов фунтов в развитие клуба.

"Мы находимся в начале реализации долгосрочного плана, целью которого является создание клуба, способного стабильно конкурировать на самом высоком уровне в английском и европейском футболе.

Нам необходимо развивать весь бизнес, а также первую команду. И мы должны делать это, соблюдая правила финансового фэйр-плей. Эти дополнительные инвестиции позволяют нам продолжать реализацию бизнес-плана", – приводит сайт заявление генерального директора клуба Даррена Илза.