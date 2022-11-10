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Владельцы Ньюкасла инвестировали ещё 70 миллионов фунтов в клуб
Общая сумма инвестиций достигла 450 миллионов фунтов
Фото: nufc.co.uk
Владельцы "Ньюкасла" в составе PIF, PCP Capital Partners и RB Sports & Media инвестировали ещё 70,4 миллионов фунтов в развитие клуба.
"Мы находимся в начале реализации долгосрочного плана, целью которого является создание клуба, способного стабильно конкурировать на самом высоком уровне в английском и европейском футболе.
Нам необходимо развивать весь бизнес, а также первую команду. И мы должны делать это, соблюдая правила финансового фэйр-плей. Эти дополнительные инвестиции позволяют нам продолжать реализацию бизнес-плана", – приводит сайт заявление генерального директора клуба Даррена Илза.
Отмечается, что общая сумма инвестиций достигла 450 миллионов фунтов. Предыдущие вложения позволили модернизировать Сент-Джеймс Парк, тренировочную базу. Удалось нанять ряд руководителей для развития коммерческой деятельности клуба.
Саудовские владельцы обещают продолжить инвестировать средства в клуб, "как и предусмотрено договором о сотрудничестве".
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