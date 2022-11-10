Кубок лиги. Ман Юнайтед одержал волевую победу над Астон Виллой в матче с шестью голами

Английская Премьер-лига, 1/16 финала (третий раунд)

10 ноября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Кут

В этом матче даже консервативный тен Хаг удивил. В поединках Лиги Европы нидерландец практически не проводил ротацию стартового состава, но сегодня с первых минут вышли сразу семь резервистов, в том числе и дебютировавший за МЮ голкипер Дубравка. В общей сложности, по сравнению с матчем четырехдневной давности между этими командами, в основе сыграли в общей сложности 14 футболистов.Читайте такжеРоналду пропустил матч с Астон Виллой из-за болезни

Чрезмерное количество изменений привело к сумбуру в первом тайме. Футбол больше был похож на суету, а не на игру команд АПЛ, которые недавно выдали замечательный матч. Собственно до перерыва и моменты были из-за опрометчивости: Чамберс был в сантиметрах от автогола, а Мактоминей с Дубравкой своим недоразумением чуть не позволили Дугласу Луизу забить сухой лист.

Перерыв был насыщенным и для тен Хага, и для Эмери, ведь команды сразу после выхода на поле забили по голу. Сначала отличился Уоткинс, завершивший быструю контратаку гостей, а через минуту паритет восстановил Марсьяль, которого не подвела чуйка – он был в нужном месте в нужное время и перевел пас Фернандеша в пустые ворота.

Затем в игре наступил момент жесткости и срывов атак, из-за чего сразу трое игроков были "награждены" горчичником. Тренеры решили сбить градус матча и провели по три замены, однако между сериями выходов игроков со скамейки запасных забил игрок "Манчестер Юнайтед".

Правда, он это сделал в свои ворота. Далот хотел выбить мяч после прострела головой от Бейли, но получился отличный удар мимо Дубравки. "Вилла" снова была впереди.

Рашфорд включился сразу после пропущенного гола. Сначала с убийственной позиции пробил выше, а через несколько минут все же обыграл Ольсена.

Похожий дубль моментов произошел и у Фернандеша. На 74-й его плотный удар кончиками пальцев потянул Ольсен, а на 78-й шведский вратарь ошибся у своих ворот. Свежий Гарначо, как и свойственно ему, пошел в прессинг, отобрал мяч и исполнил короткий асист на Бруно, который поймал голкипера на противоходе.

В компенсированное время Гарначо еще и сделал дубль из асистов. На этот раз аргентинец навесил в штрафную, откуда в одно касание пробыл Мактоминей. Первый гол в английских турнирах в этом сезоне для шотландца.

"Манчестер Юнайтед" нужно было пропустить два, чтобы проснуться. Важную помощь оказали замены, которые тен Хаг вовремя провел. В то же время замены Эмери не были столь эффективны. Эти два фактора и стали решающими, ведь последние полчаса матча "Астон Вилла" просто просуществовала (а не играла) на поле.

В следующем раунде у “Манчестер Юнайтед” будет встреча с “Бернли”. А "Астон Вилла" второй раз подряд вылетает из Кубка лиги на стадии 1/16 финала. Будет для Эмери больше времени проанализировать первое поражение во главе “львов” и сконцентрироваться на матчах чемпионата.

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2

Голы: Марсьяль 49, Рашфорд 67, Фернандеш 78, Мактоминей 90+1 – Уоткинс 48, Далот 61 (авт.)

Манчестер Юнайтед: Дубравка – Далот, Линделеф (Мартинес 87), Магвайр, Маласия – Мактоминей, Фред (Эриксен 62) – Рашфорд (Каземиро 82), Фернандеш, ван де Бек (Эланга 62) – Марсьяль (Гарначо 6)

Астон Вилла: Ольсен – Янг (Кэш 74), Конса (Мингс 59), Чамберс, Аугустинссон (День 80) – Луиз, Макгинн, Камара – Рэмзи (Бейли 59), Ингс (Буэндиа 59), Уоткинс

Предупреждения: Мактоминей 40, Магвайр 43, Фернандеш 52 – Луиз 52, Янг 54, Бейли 90+4