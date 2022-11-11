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Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за болезни
Не он один чувствовал себя неважно
Фото: United in Focus
Криштиану Роналду и Джйдон Санчо не попали в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч Кубка лиги с "Астон Виллой" (4:2). Тен Хаг не давал им отдохнуть – футболисты заболели.
Об этом сообщил сам Эрик тен Хаг.
Также главный тренер сказал, что Антони все ещё травмирован. Он уже пропустил две недели из-за повреждения ноги.
"Юнайтед" по итогам встречи вышел в 1/8 Кубка лиги.
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Источник:manchestereveningnews.co.uk
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