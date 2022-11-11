 Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за болезни ᐉ UA-Футбол
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Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за болезни

Англия
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Не он один чувствовал себя неважно

Роналду пропустил матч с Астон Виллой из-за болезни

Фото: United in Focus

Новина українською

Криштиану Роналду и Джйдон Санчо не попали в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч Кубка лиги с "Астон Виллой" (4:2). Тен Хаг не давал им отдохнуть – футболисты заболели.

Об этом сообщил сам Эрик тен Хаг.

Также главный тренер сказал, что Антони все ещё травмирован. Он уже пропустил две недели из-за повреждения ноги.

"Юнайтед" по итогам встречи вышел в 1/8 Кубка лиги.

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В статье: Криштиану Роналду Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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