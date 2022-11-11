Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему

"Астон Вилла" решила обновить эмблему клуба. "Бирмингемцы" предложили болельщикам несколько вариантов, среди которых победителем было выбрано круглое лого с талисманом команды львова.

За него проголосовали 77% поклонников. Новый логотип олицетворяет герб, с которым клуб торжествовал в Кубке европейских чемпионов 1982 года. Также был вариант эмблемы с газовой лампой (23%) и тем, оставить ли текущий логотип (8%).

Всего в голосовании приняли участие 21 500 членов фан-клуба и обладателей сезонных абонементов

Новый логотип команды из Бирмингема будет использоваться со следующего сезона.

Текущая эмблема: