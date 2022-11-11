Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему
Клуб начнет использовать новый логотип со следующего сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" решила обновить эмблему клуба. "Бирмингемцы" предложили болельщикам несколько вариантов, среди которых победителем было выбрано круглое лого с талисманом команды львова.
За него проголосовали 77% поклонников. Новый логотип олицетворяет герб, с которым клуб торжествовал в Кубке европейских чемпионов 1982 года. Также был вариант эмблемы с газовой лампой (23%) и тем, оставить ли текущий логотип (8%).
Всего в голосовании приняли участие 21 500 членов фан-клуба и обладателей сезонных абонементов
Новый логотип команды из Бирмингема будет использоваться со следующего сезона.
Популярное сейчас
- Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне, - СМИ
- КДК отстранил Дедышина на пять матчей УПЛ, Красникова — на такое же количество условно
- Роналду, Леау, Фелиш и 39-летний Пепе – заявка Португалии на ЧМ в Катаре
- Реакция на жеребьевку ЛЧ? Fenway Sports Group выставила Ливерпуль на продажу
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО