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Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему

Англия
(1 голосов)

Клуб начнет использовать новый логотип со следующего сезона

Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" решила обновить эмблему клуба. "Бирмингемцы" предложили болельщикам несколько вариантов, среди которых победителем было выбрано круглое лого с талисманом команды львова.

За него проголосовали 77% поклонников. Новый логотип олицетворяет герб, с которым клуб торжествовал в Кубке европейских чемпионов 1982 года. Также был вариант эмблемы с газовой лампой (23%) и тем, оставить ли текущий логотип (8%).

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Всего в голосовании приняли участие 21 500 членов фан-клуба и обладателей сезонных абонементов

Новый логотип команды из Бирмингема будет использоваться со следующего сезона.

Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему - изображение 1
Текущая эмблема:
Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему - изображение 2
Эмблема "Челси":
Сплагиатили у Челси? Астон Вилла представила новую клубную эмблему - изображение 3
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
avfc.co.uk

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