Ман Сити против Ливерпуля, соперник для Де Дзерби. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Куба английской лиги. "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем", а "Брайтон" Роберто Де Дзерби встретится с командой из третьего дивизиона Англии - "Чарльтон".

"Манчестер Юнайтед" будет принимать "Бернли", который сейчас лидирует в Чемпионшипе. Поединки этой стадии турнира пройдут в конце декабря 2022 года.

Все пары 1/8 финала Кубка английской лиги: