Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Сити против Ливерпуля, соперник для Де Дзерби. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги
Матч этой стадии состоятся в декабре
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Куба английской лиги. "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем", а "Брайтон" Роберто Де Дзерби встретится с командой из третьего дивизиона Англии - "Чарльтон".
"Манчестер Юнайтед" будет принимать "Бернли", который сейчас лидирует в Чемпионшипе. Поединки этой стадии турнира пройдут в конце декабря 2022 года.
Все пары 1/8 финала Кубка английской лиги:
- "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
- "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"
- "МК Донс" – "Лестер"
- "Чарльтон" – "Брайтон"
- "Вулверхэмптон" – "Гиллингем"
- "Саутгемптон" – "Линкольн"
- "Блэкберн" – "Ноттингем Форест"
- "Ньюкасл" – "Борнмут"
Your confirmed Round Four draw ????#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/gSl9qEp1Mn— Carabao Cup (@Carabao_Cup) November 10, 2022
Популярное сейчас
- Победы Динамо и Черноморца, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 10 ноября
- Россияне перед отступлением взорвали котельные, вышки связи и телецентр в Херсоне, - СМИ
- КДК отстранил Дедышина на пять матчей УПЛ, Красникова — на такое же количество условно
- Конор Макгрегор сделал запрос о покупке Ливерпуля
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО