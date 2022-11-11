 Ман Сити против Ливерпуля, соперник для Де Дзерби. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги ᐉ UA-Футбол
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Ман Сити против Ливерпуля, соперник для Де Дзерби. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги

Англия
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Матч этой стадии состоятся в декабре

Ман Сити против Ливерпуля, соперник для Де Дзерби. Результаты жеребьевки 1/8 Кубка лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Куба английской лиги. "Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем", а "Брайтон" Роберто Де Дзерби встретится с командой из третьего дивизиона Англии - "Чарльтон".

"Манчестер Юнайтед" будет принимать "Бернли", который сейчас лидирует в Чемпионшипе. Поединки этой стадии турнира пройдут в конце декабря 2022 года.

Все пары 1/8 финала Кубка английской лиги:

  • "Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
  • "Манчестер Юнайтед" – "Бернли"
  • "МК Донс" – "Лестер"
  • "Чарльтон" – "Брайтон"
  • "Вулверхэмптон" – "Гиллингем"
  • "Саутгемптон" – "Линкольн"
  • "Блэкберн" – "Ноттингем Форест"
  • "Ньюкасл" – "Борнмут"
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В статье: Вулверхэмптон Ноттингем Форест Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут (Англия) Манчестер Юнайтед Бернли Чарльтон Атлетик (Лондон) Блэкберн Роверс МК Донс Линкольн Лестер Сити
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