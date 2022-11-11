Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином

Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, что мог бы играть за сборную Англии, а не Норвегии:

"Играть за Норвегию - это удовольствие, моменты гордости. Я жил в Англии три с половиной или четыре года, а в Норвегии я жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу Норвегии был для меня естественным.

Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии более долгое время. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим", - сказал Холанд.