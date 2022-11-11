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Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином
Но он гордится тем, что он норвежец
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, что мог бы играть за сборную Англии, а не Норвегии:
"Играть за Норвегию - это удовольствие, моменты гордости. Я жил в Англии три с половиной или четыре года, а в Норвегии я жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу Норвегии был для меня естественным.
Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии более долгое время. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим", - сказал Холанд.
Отметим, что Эрлинг родился в Лидсе. На счету 22-летнего футболиста 21 гол в 23 матчах за сборную Норвегии.
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