 Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином

Англия
(1 голосов)

Но он гордится тем, что он норвежец

Холанд: Если бы мой отец дольше играл в Англии, возможно, я бы стал англичанином

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд рассказал, что мог бы играть за сборную Англии, а не Норвегии:

"Играть за Норвегию - это удовольствие, моменты гордости. Я жил в Англии три с половиной или четыре года, а в Норвегии я жил гораздо дольше. Так что выбор в пользу Норвегии был для меня естественным.

Не знаю, как бы все сложилось, если бы мой папа играл в Англии более долгое время. Возможно, тогда я бы стал англичанином! Но я норвежец, и я горжусь этим", - сказал Холанд.

Отметим, что Эрлинг родился в Лидсе. На счету 22-летнего футболиста 21 гол в 23 матчах за сборную Норвегии.

Читайте такжеИз-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Норвегия Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде