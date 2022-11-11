Уэйн Руни: Поведение Роналду неприемлемо для Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал TalkSport ситуацию вокруг Криштиану Роналду в этом сезоне.

Всё лето активно обсуждался уход Роналду из "Юнайтед". В матче с "Тоттенхэмом" он покинул скамейку запасных за 5 минут до финального свистка. Его отстранили от тренировок с основой на несколько дней, как и от участия в матче с "Челси". После этого ситуация наладилась.

"Карьера, которую он (Криштиану) сделал… Есть он и Месси, возможно, два лучших игрока всех времен, и вы можете выбрать любой путь. Я просто думаю, что его поведение с начала сезона, на самом деле неприемлемо для "Манчестер Юнайтед".

Ясно, очевидно, что Рой Кин защищает его, но Рой так бы не сделал. Это "отвлечение", в котором "Манчестер Юнайтед" не нуждается сейчас, когда команда пытается перестроиться.

Криштиану должен опустить голову, работать и быть готовым играть, когда он понадобится тренеру. Если он это сделает, то станет ценным активом, если нет, то станет нежелательным отвлечением", – приводит его слова Goal.com.