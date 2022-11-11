Клопп дисквалифицирован на один матч за выкрики в игре с Сити

Футбольная ассоциации Англии (FA) добилась дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на один матч. В игре с "Манчестер Сити" (1:0) он получил красную за выкрики боковому судье.

Неделю назад его уже оштрафовали на 30 тысяч фунтов.

Таким образом Юрген Клопп не сможет помочь команде с бровки в матче против "Саутгемптона". Встреча состоится в субботу, 12 ноября, в 17:00.