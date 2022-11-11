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Клопп дисквалифицирован на один матч за выкрики в игре с Сити
Будет смотреть на матч "Ливерпуля" с "Саутгемптоном" с трибун
Фото: twitter.com/LFC
Футбольная ассоциации Англии (FA) добилась дисквалификации главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на один матч. В игре с "Манчестер Сити" (1:0) он получил красную за выкрики боковому судье.
Неделю назад его уже оштрафовали на 30 тысяч фунтов.
Таким образом Юрген Клопп не сможет помочь команде с бровки в матче против "Саутгемптона". Встреча состоится в субботу, 12 ноября, в 17:00.
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Источник:theathletic.com
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