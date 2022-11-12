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Гвардиола о матче с Ливерпулем через 2 дня после завершения ЧМ: Клопп сыграет левого защитника, а я – опорника
Фантастический график
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал напряженный график, с которым столкнется его команда после завершения мундиаля в Катаре. 20 ноября "горожане" сыграют с "Ливерпулем".
"(Клопп) будет играть на позиции левого защитника, а я – на позиции опорного полузащитника. Не знаю, сколько у нас игроков. Марез, к сожалению, не поедет на чемпионата мира, Эрлинг, Серхио (Гомес), Рико (Льюис) тоже.
Остальные поедут. Если они пройдут групповой этап, будет 1/8 финала, четвертьфинал. Потом у них выходные. Если футболисты не выйдут из группы, они смогут сыграть против «Ливерпуля». Если нет – посмотрим.
После чемпионата мира будем тренироваться. Перед матчем с «Ливерпулем» оценим количество игроков. Завтракаем вместе, смотрим, кто у нас есть, возвращаемся из Абу-Даби, остаемся со второй командой, тренируемся с ними.
Футболисты возвращаются, "Ливерпуль", "Лидс", день за днем. Я не знаю, в каком состоянии, сколько игроков. У большинства команд много футболистов в сборных", – приводит его слова MEN.
Чемпионат мира закончится 18 декабря. 28 числа у "Сити" игра с "Лидсом", а 31-го с "Эвертоном".
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