Тен Хаг заявил, что Роналду может сыграть в финальном матче МЮ перед Мундиалем в Катаре

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал доступность нападающего Криштиану Роналду на следующий матч команды:

“Я не могу гарантировать, что Криштиану будет доступен к матчу с “Фулхэмом”. Игру Кубка лиги с “Астон Виллой” он пропустил из-за болезни. Но он может оправиться от неё быстро.

На самом деле, это не что-то серьёзное и не должно длиться несколько дней или недель. Поэтому, думаю, вполне вероятно, что Роналду будет в команде в воскресенье”, - сказал Тен Хаг.