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Тен Хаг заявил, что Роналду может сыграть в финальном матче МЮ перед Мундиалем в Катаре
Несерьезная болезнь
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал доступность нападающего Криштиану Роналду на следующий матч команды:
“Я не могу гарантировать, что Криштиану будет доступен к матчу с “Фулхэмом”. Игру Кубка лиги с “Астон Виллой” он пропустил из-за болезни. Но он может оправиться от неё быстро.
На самом деле, это не что-то серьёзное и не должно длиться несколько дней или недель. Поэтому, думаю, вполне вероятно, что Роналду будет в команде в воскресенье”, - сказал Тен Хаг.
Отметим, что Криштиану не попал в заявку "Ман Юнайтед" на матч Кубка лиги против "Астон Виллы", который состоялся в четверг. А поединок с "Фулхэмом" запланирован на воскресенье в Лондоне.
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