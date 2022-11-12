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Клопп - о трансферах: Путь, каким мы шли раньше, привел нас в нынешнее положение
Тренер понимает, что клубу нужно усиление
Фото: twitter.com/LFC
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о трансферной стратегии команды в прошлом:
"В той структуре, которая у нас была, мы, очевидно, могли тратить деньги, но нам всегда приходилось смотреть и спрашивать: "Сколько мы заработали?" Так было всегда, это было ясно.
Мы все знаем, как мы осуществили два самых крупных трансфера в прошлом – купили Алиссона и ван Дейка: мы получили немного денег от "Барселоны" и потратили их с умом, я бы сказал.
На мой взгляд, путь, каким мы шли раньше, привел нас в нынешнее положение. Но свежие деньги – это не ошибка, позвольте мне сказать так. Ничто не дешевеет, и не только из-за уровня инфляции. Иногда приходится тратить.
Мы рады дать шанс всем нашим молодым ребятам, и я очень уверен в том влиянии, которое они окажут в будущем, но время от времени нужно использовать игроков проверенного качества. И в идеальном мире они тоже молодые, а не 35-летние!", – сказал Клопп.
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