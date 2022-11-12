Тренер Челси: Во время международной паузы проведем пару игр

Главный тренер Челси Грэм Поттер прокомментировал, чем будет заниматься команда во время Чемпионата мира-2022:

“У нас будет несколько дней выходных. Затем мы снова соберемся, немного потренируемся и отправимся на уборку с теплой погодой. Проведем пару игр, чтобы подготовиться к перезапуску. Мы должны использовать то, что есть. Это возможность.

Нужно подвести итоги того времени, которое у нас было. Это 13 матчей за шесть недель, восемь из которых на выезде. Было невероятно напряженно, и мы многому научились. Необходимо потратить это время на то, чтобы поразмыслить и вернуться сильнее”, - сказал Поттер.