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АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Неудобный соперник
Вертикальный стиль Брентфорда создал большие проблемы Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Брентфорд” 1:2
Голы: Фоден 45+1 – Тоуни 16, Тоуни 90+2
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Лапорт, Канселу (Альварес 87) – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден
“Брентфорд”: Райя – Ми, Пиннок, Йоргенсен – Генри, Йенсен, Янельт (Нергор 62), Оньека (Дасилва 86), Расмуссен – Тоуни, Мбемо (Висса 74)
Предупреждения: Холанд 37, Канселу 84 – Мбемо 72, Йенсен 90+2
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