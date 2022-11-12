 АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Неудобный соперник ᐉ UA-Футбол
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АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Неудобный соперник

Англия
(4 голосов)

Вертикальный стиль Брентфорда создал большие проблемы Сити 

АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Неудобный соперник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Брентфорд” 1:2

Голы: Фоден 45+1 – Тоуни 16, Тоуни 90+2

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз, Аканджи, Лапорт, Канселу (Альварес 87) – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Силва, Холанд, Фоден

“Брентфорд”: Райя – Ми, Пиннок, Йоргенсен – Генри, Йенсен, Янельт (Нергор 62), Оньека (Дасилва 86), Расмуссен – Тоуни, Мбемо (Висса 74)

Предупреждения: Холанд 37, Канселу 84 – Мбемо 72, Йенсен 90+2

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Манчестер Сити Фил Фоден Эрлинг Холанд
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(4 голосов)
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.11.2022 в 16:35
а могли и 3 забить
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