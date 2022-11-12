АПЛ. Камбэк Тоттенхэма в семиголевом триллере с Лидсом, Ливерпуль поднимается в топ-6

Дарвин Нуньес и Алиссон отправятся на Чемпионат мира в очень хорошем настроении. Уругвайский форвард забил два гола в ворота “Саутгемптона”, что в итоге и позволило “красным” взять три очка. Алиссон обновил свой внешний вид, сбрив бороду и усы, и во втором тайме сделал несколько впечатляющих сэйвов.

Для “Саутгемптона” это был первый матч под руководством Натана Джонса, и экс-тренеру “Лутона” пока не удалось внести существенные коррективы в игру “святых”, это все еще была команда Ральфа Хазенхюттля, в своем не самом приглядном виде.

“Саутгемптон” быстро пропустил и быстро отыгрался. Команды обменялись голами со стандартов. Сначало Фирмино замкнул подачу Робертсона, а Че Адамс откликнулся на пас от Уорд-Проуза.

Но вот вторая половина первого тайма уже была полностью за “Ливерпулем”. “Красные” пользовались тем, что гости не оказывали существенного давления на игроков с мячом “Ливерпуля”. На 21-й минуте Эллиотт красиво вырезал мяч на Нуньеса, а за три минуты до перерыва Фирмино отправил в прорыв на фланг Робертсона и шотландец точно выкатил мяч под удар уругвайцу.

Нуньес забил пять голов в десяти матчах АПЛ, еще три гола в групповом раунде Лиги чемпионов. Показатели вполне достойные.

“Саутгемптон” не бросил играть после перерыва, и свой класс уже пришлось демонстрировать Алиссону. Еще одно примечательное событие – появление на поле Джеймса Милнера. Для хавбека “Ливерпуля” это был 600-й матч в Премьер-лиге. Едва появившись на поле, Милнер пошел на столкновение с хавбеком “Сотона” Лавией, который родился на два года позже после дебюта Милнера в АПЛ.

“Тоттенхэм” и “Лидс”, какие же удивительные команды. В прошлом туре “Лидс” сделал камбэк в игре с “Борнмутом”, проигрывая 1:3 по ходу матча. Сегодня команда Джесси Марша трижды забивала первой, но в итоге проиграла 4:3. Королем камбэков нужно называть “Тоттенхэм”, который в нынешнем сезоне взял уже 13 очков с проигрышных позиций. Заваливать первые таймы, но вырывать победы в конце матча – это “Тоттенхэм” делает едва ли не лучше всех в лиге. В 15 матчах АПЛ со “шпорами” было забито 52 гола – зрелищнее выступает в лиге только “Манчестер Сити” (54).

В первом тайме “Лидс” воспользовался очень странными ошибками “Тоттенхэма” у своих ворот, вновь нельзя не заметить, насколько важен для команды Конте аргентинский центрбек Ромеро.

Голы забили Саммервилл и Родриго – каждый из них уже забивает за “Лидс” в четвертом матче подряд. “Тоттенхэм” ответил только одним мячом Кейна после углового, где, возможно было нарушение правил на Мелье. Болельщики свистом провожали “Тоттенхэм” на перерыв.

Во втором тайме команды вновь обменялись голами (Дэвис воспользовался рикошет, пробив издали, а Родриго красиво пробил в дальний угол после паса Роки), а затем наступил Конте-тайм. 81-я минута. Бентанкур находится там, где мяч, пробивает, и Эйлинг неудачно подставляется под удар, только помешав Мелье, а через две минуты прекрасные индивидуальные действия показали Кейн и Кулушевски, а на завершении снова был Бентанкур.

Впервые в игре выйдя вперед, “Тоттенхэм” уже не отступил. 4:3 – команда Антонио Конте до игры “Ньюкасла” поднимается на третье место.

“Лестер” полностью пришел в себя. Четвертая победа в последних пяти турах АПЛ, шестой клиншит в семи последних матчах всех турниров. То, что “Лестер” рано или поздно выберется из кризиса, и покинет зону вылета, было ожидаемо. Все-таки у “лис” было все в порядке с атакой, забивала команда много. Нужно было только решить проблемы с защитой и Брендан Роджерс обладает достаточной квалификацией, чтобы это сделать. Сегодня “Лестер” забил один после хорошей комбинации, второй после контратаки. Также гости не реализовали пенальти. Из негатива – травма Джеймса Маддисона. Остается надеяться, что она не помешает хавбеку "Лестера" сыграть на Мундиале.

А что же “Вест Хэм”? Вопросы, вопросы, вопросы. Одна победа в шести матчах, слабая игра многочисленных дорогих новичков. От зоны вылета – всего одно очко. Дэвид Мойес безусловно рад, что наступает перерыв, но будет ли он готовить команду ко второй части? Скорее всего да, но всякое возможно.

Наименее зрелищной в субботнем дневном слоте была игра между “Ноттингем Форест” и “Кристал Пэлас”. Команды создали минимум моментов на двоих, и победил тот, кто лучше воспользовался своими шансом. В первом тайме Заха не реализовал пенальти, пробив мимо, а “Форест” ответил голом Гиббза-Уайта после перерыва. Третья победа новичка лиги в сезоне и команда Стива Купера поднимается на третью с конца позицию.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур

Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Фирмино 6, Нуньес 21, Нуньес 42 – Адамс 9

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд (Филлипс 86), Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас 86) – Эллиотт (Милнер 68), Фабиньо, Тьяго – Фирмино (Окслейд-Чемберлен 75) – Салах, Нуньес (Карвалью 86)

“Саутгемптон”: Базуну – Перро, Салису, Чалета-Цар (Мэйтленд-Найлз 59), Белла-Котчап (Лянко 73) – Уорд-Проуз, Лавия (Арибо 81) – Эльюнусси, Адамс, Стюарт Армстронг (Уолкотт 58) – Адам Армстронг (Эдози 59)

Предупреждения: Чалета-Цар 5, Салису 66

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Лидс” 4:3

Голы: Кейн 25, Дэвис 51, Бентанкур 81, Бентанкур 83 – Саммервилл 10, Родриго 43, Родриго 76

“Тоттенхэм”: Льорис – Дайер, Лангле (Санчес 57), Дэвис – Эмерсон (Доэрти 57), Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулушевски (Моура 89), Кейн, Ришарлисон (Биссума 59)

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Купер, Кох, Кристенсен (Фернандес 89) – Рока (Эйлинг 79), Адамс – Саммервилл, Ааронсон, Ньонто (Гринвуд 66) – Родриго (Гелхардт 89)

Предупреждения: Бентанкур 57 – Рока 49, Адамс 71, Адамс 87

Удаление: Адамс 87

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Лестер” 0:2

Голы: Маддисон 8, Барнс 76

На 42-й минуте Тилеманс не реализовал пенальти (вратарь)

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Доусон, Зума (Агер 15), Крессуэлл – Соучек (Форнальс 75), Райс – Боуэн, Пакета, Бенрахма – Скамакка

“Лестер”: Уорд – Томас, Фас, Амарти, Кастань – Сумаре (Менди 69) – Барнс, Дьюсбери-Холл (Перес 69), Тилеманс (Ндиди 55), Маддисон (Прат 25) – Дака (Варди 69)

Предупреждения: Доусон 41, Пакета 60, Скамакка 85 – Ндиди 62

Уэст-Бриджфорд, “Сити-Граунд”

“Ноттингем Форест” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Гиббз-Уайт 54

На 41-й минуте Заха не реализовал пенальти (мимо)

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Орье, Уоррэлл, Боли, Лоди (Уильямс 86) – Йейтс, Фройлер, Куяте (Колбек 71) – Джонсон, Гиббз-Уайт (О’Брайен 86), Лингард (Сарридж 81)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл (Уорд 60), Гэхи, Андерсен, Клайн (Хьюз 78) – Шлупп, Дукуре (Эдуар 85), Олисе – Эзе, Заха (Эбиовеи 78), Айю (Матета 59)

Предупреждения: Йейтс 61 – Митчелл 30, Уорд 64, Гэхи 73, Шлупп 88

Борнмут, “Дин Курт”

“Борнмут” – “Эвертон” 3:0

Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69