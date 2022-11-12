 Манчестер Сити – Брентфорд ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 ноября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Айвен Тоуни сделал дубль после того как не попал в состав сборной Англии

Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Сити” неожиданно проиграл в своем последнем матче перед стартом Чемпионата мира. Команда Пепа Гвардиолы играла основным составом, но ни Холанд, ни Де Брюйне, ни Бернарду Силва не смогли справиться с крепкой защитой “пчел”. Один мяч “горожан” забил Фоден, но “Брентфорд” ответил двумя голами нападающего Айвена Тоуни.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Брентфорд” 1:2

Голы: Фоден 45+1 – Тоуни 16, Тоуни 90+2

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Манчестер Сити Фил Фоден
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