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Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Обзор матча и видео голов
Айвен Тоуни сделал дубль после того как не попал в состав сборной Англии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” неожиданно проиграл в своем последнем матче перед стартом Чемпионата мира. Команда Пепа Гвардиолы играла основным составом, но ни Холанд, ни Де Брюйне, ни Бернарду Силва не смогли справиться с крепкой защитой “пчел”. Один мяч “горожан” забил Фоден, но “Брентфорд” ответил двумя голами нападающего Айвена Тоуни.
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Манчестер, “Этихад”
Голы: Фоден 45+1 – Тоуни 16, Тоуни 90+2
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