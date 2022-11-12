Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Сити” неожиданно проиграл в своем последнем матче перед стартом Чемпионата мира. Команда Пепа Гвардиолы играла основным составом, но ни Холанд, ни Де Брюйне, ни Бернарду Силва не смогли справиться с крепкой защитой “пчел”. Один мяч “горожан” забил Фоден, но “Брентфорд” ответил двумя голами нападающего Айвена Тоуни.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Брентфорд” 1:2

Голы: Фоден 45+1 – Тоуни 16, Тоуни 90+2