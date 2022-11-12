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Арсенал договорился с игроком сборной Бельгии. Он перейдет бесплатно

Англия
(1 голосов)

Лестер потеряет лидера

Арсенал договорился с игроком сборной Бельгии. Он перейдет бесплатно

Фото: CSBN

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" договорился о будущем трансфере с одним из лидеров "Лестера" Юри Тилемансом. Полузащитник национальной сборной Бельгии может сменить клуб уже следующим летом.

Как сообщает издание VoetbalPrimeur, контракт Тилеманса с "Лестером" истекает уже следующим летом. Также медиа заявляет, "Арсенал" рассматривает и возможность приобретения игрока заранее – уже ближайшей зимой.

Помимо лондонского клуба, в Тилемансе также заинтересованы "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". Юри перешел в "Лестер" из "Монако" летом 2019 года за 45 миллионов евро, и успел отыграть уже 174 матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Юри Тилеманс Лестер Сити
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