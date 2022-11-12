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Арсенал договорился с игроком сборной Бельгии. Он перейдет бесплатно
Лестер потеряет лидера
Фото: CSBN
Лондонский "Арсенал" договорился о будущем трансфере с одним из лидеров "Лестера" Юри Тилемансом. Полузащитник национальной сборной Бельгии может сменить клуб уже следующим летом.
Как сообщает издание VoetbalPrimeur, контракт Тилеманса с "Лестером" истекает уже следующим летом. Также медиа заявляет, "Арсенал" рассматривает и возможность приобретения игрока заранее – уже ближайшей зимой.
Помимо лондонского клуба, в Тилемансе также заинтересованы "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед". Юри перешел в "Лестер" из "Монако" летом 2019 года за 45 миллионов евро, и успел отыграть уже 174 матча.
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