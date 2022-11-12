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Мэддисон забил и травмировался в первом тайме матча за Лестер. Он в составе сборной Англии на ЧМ
В последних 4 играх у Джеймса 4 результативных действия
Фото: The Mirror
Один из лучших игроков АПЛ в текущем сезоне, полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон получил травму в первом тайме сегодняшней игры против "Вест Хэма". Ему удалось забить на восьмой минуте, а на 25 его уже заменили.
Как сообщает издание Sky Sports, Джеймс получил травму колена при выполнении подачи углового. Ему оказывали медицинскую помощь на протяжении пяти минут. Все же, вместо Мэддисона на поле вышел Деннис Прат.
В текущем сезоне АПЛ Джеймс забил уже семь голов и сделал четыре ассиста в тринадцати играх. Благодаря мощной игровой форме Мэддисон попал в заявку национальной сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.
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