 Мэддисон забил и травмировался в первом тайме матча за Лестер. Он в составе сборной Англии на ЧМ ᐉ UA-Футбол
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Мэддисон забил и травмировался в первом тайме матча за Лестер. Он в составе сборной Англии на ЧМ

Англия
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В последних 4 играх у Джеймса 4 результативных действия

Мэддисон забил и травмировался в первом тайме матча за Лестер. Он в составе сборной Англии на ЧМ

Фото: The Mirror

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Один из лучших игроков АПЛ в текущем сезоне, полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон получил травму в первом тайме сегодняшней игры против "Вест Хэма". Ему удалось забить на восьмой минуте, а на 25 его уже заменили.

Как сообщает издание Sky Sports, Джеймс получил травму колена при выполнении подачи углового. Ему оказывали медицинскую помощь на протяжении пяти минут. Все же, вместо Мэддисона на поле вышел Деннис Прат.

В текущем сезоне АПЛ Джеймс забил уже семь голов и сделал четыре ассиста в тринадцати играх. Благодаря мощной игровой форме Мэддисон попал в заявку национальной сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Национальная сборная Англии Лестер Сити Джеймс Мэддисон Чемпионат мира 2022
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