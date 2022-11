АПЛ. Борнмут – Эвертон 3:0. Фрэнки, а может, уже пора?

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Дважды подряд “Эвертон” на выезде горит “Борнмуту” с разрывом в три мяча. Если еще поражение в Кубке лиги можно объяснить немотивированностью на такой турнир или откровенно вторым составом, то сегодня не было права в гостей допускать такого провала. Лэмпард за это может поплатиться.

Уже на 25-й минуте "бордовые" вели со счетом 2:0. Сначала Тавернье добил в пустые после сейва Пикфорда, а затем Мур забил из похожей ситуации во время суеты в штрафной "ирисок". Гости играли не очень слаженно, за счет чего хозяева постоянно били по воротам. За первые почти пол часа игры они нанесли пять ударов в створ.

На 29-й минуте снова отличился Мур, но не забитым мяч: нападающий в единоборстве с Миколенком головой сильно пробил по голове украинца. Виталий сразу "поплыл" и, конечно же, был заменен. Пока информации о его состоянии нет.

Вторая половина первого тайма прошла в жесткой борьбе, и в одном из моментов было даже подозрение на красную. Кук грубо въехал в соперника, за что получил желтую. Арбитр усомнился и пошел смотреть VAR, однако увидел, что поначалу игра была в мяч – не удаление.

После выхода из раздевалок команды обменялись моментами. На 47-й Гейе из пределов штрафной пробил выше ворот, а на 51-й Пикфорд выручил свою команду, потянув удар Тавернье.

А уже на 70-й минуте голкипер сборной Англии спасти не смог. Энтони хватило три минуты после выхода на замену, чтобы размочить ворота соперника. Он забил "Эвертону" во втором матче подряд.

