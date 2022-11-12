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АПЛ. Борнмут – Эвертон 3:0. Фрэнки, а может, уже пора?

Англия
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"Ириски" второй раз за четыре дня разгромно уступают "бордовым"

АПЛ. Борнмут – Эвертон 3:0. Фрэнки, а может, уже пора?

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Дважды подряд “Эвертон” на выезде горит “Борнмуту” с разрывом в три мяча. Если еще поражение в Кубке лиги можно объяснить немотивированностью на такой турнир или откровенно вторым составом, то сегодня не было права в гостей допускать такого провала. Лэмпард за это может поплатиться.

Уже на 25-й минуте "бордовые" вели со счетом 2:0. Сначала Тавернье добил в пустые после сейва Пикфорда, а затем Мур забил из похожей ситуации во время суеты в штрафной "ирисок". Гости играли не очень слаженно, за счет чего хозяева постоянно били по воротам. За первые почти пол часа игры они нанесли пять ударов в створ.

На 29-й минуте снова отличился Мур, но не забитым мяч: нападающий в единоборстве с Миколенком головой сильно пробил по голове украинца. Виталий сразу "поплыл" и, конечно же, был заменен. Пока информации о его состоянии нет.

Вторая половина первого тайма прошла в жесткой борьбе, и в одном из моментов было даже подозрение на красную. Кук грубо въехал в соперника, за что получил желтую. Арбитр усомнился и пошел смотреть VAR, однако увидел, что поначалу игра была в мяч – не удаление.

После выхода из раздевалок команды обменялись моментами. На 47-й Гейе из пределов штрафной пробил выше ворот, а на 51-й Пикфорд выручил свою команду, потянув удар Тавернье.

А уже на 70-й минуте голкипер сборной Англии спасти не смог. Энтони хватило три минуты после выхода на замену, чтобы размочить ворота соперника. Он забил "Эвертону" во втором матче подряд.

Под конец поединка "Борнмут" устал атаковать (да и смысла уже не было), окончательно отдав мяч "ирискам". Но суть в том… что это никак не помогло. Никакой структурированной атаки не было от подопечных "Эвертона". Они прибегали постоянно к банальным забросам и навесам, с чем "Борнмут" легко справился.

В конце концов "бордовые" поднялись на 13 место в АПЛ благодаря этой победе, которая стала второй сухой в этом сезоне (первая была еще в далеком стартовом туре АПЛ). "Эвертон" теперь снова в шаге от зоны вылета. Какая реакция будет от руководства?

Борнмут – Эвертон 3:0

Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69

Борнмут: Траверс – Смит, Стивенс, Сенеси, Земура – Биллинг (Пирсон 88), Кук, Лерма, Тавернье (Кристи 80) – Мур (Энтони 67), Соланке

Эвертон: Пикфорд – Паттерсон, Гейе, Онана (Дукуре 75) – Грэй, Мопе (Кэннон 74), Макнил (Гордон 75)

Предупреждения: Сенеси 44, Кук 45+2

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Борнмут
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