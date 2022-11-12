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АПЛ. Борнмут – Эвертон 3:0. Фрэнки, а может, уже пора?
"Ириски" второй раз за четыре дня разгромно уступают "бордовым"
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 16-й тур
"Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Дважды подряд “Эвертон” на выезде горит “Борнмуту” с разрывом в три мяча. Если еще поражение в Кубке лиги можно объяснить немотивированностью на такой турнир или откровенно вторым составом, то сегодня не было права в гостей допускать такого провала. Лэмпард за это может поплатиться.
Уже на 25-й минуте "бордовые" вели со счетом 2:0. Сначала Тавернье добил в пустые после сейва Пикфорда, а затем Мур забил из похожей ситуации во время суеты в штрафной "ирисок". Гости играли не очень слаженно, за счет чего хозяева постоянно били по воротам. За первые почти пол часа игры они нанесли пять ударов в створ.
⚽️ ???? ????️ pic.twitter.com/fXmR6ktsfl— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 12, 2022
На 29-й минуте снова отличился Мур, но не забитым мяч: нападающий в единоборстве с Миколенком головой сильно пробил по голове украинца. Виталий сразу "поплыл" и, конечно же, был заменен. Пока информации о его состоянии нет.
Вторая половина первого тайма прошла в жесткой борьбе, и в одном из моментов было даже подозрение на красную. Кук грубо въехал в соперника, за что получил желтую. Арбитр усомнился и пошел смотреть VAR, однако увидел, что поначалу игра была в мяч – не удаление.
После выхода из раздевалок команды обменялись моментами. На 47-й Гейе из пределов штрафной пробил выше ворот, а на 51-й Пикфорд выручил свою команду, потянув удар Тавернье.
А уже на 70-й минуте голкипер сборной Англии спасти не смог. Энтони хватило три минуты после выхода на замену, чтобы размочить ворота соперника. Он забил "Эвертону" во втором матче подряд.
FULL-TIME AFC Bournemouth 3-0 Everton— Premier League (@premierleague) November 12, 2022
A one-way affair for the Cherries ends with the points staying on the south coast#BOUEVE pic.twitter.com/PV9W0mnAkG
Под конец поединка "Борнмут" устал атаковать (да и смысла уже не было), окончательно отдав мяч "ирискам". Но суть в том… что это никак не помогло. Никакой структурированной атаки не было от подопечных "Эвертона". Они прибегали постоянно к банальным забросам и навесам, с чем "Борнмут" легко справился.
В конце концов "бордовые" поднялись на 13 место в АПЛ благодаря этой победе, которая стала второй сухой в этом сезоне (первая была еще в далеком стартовом туре АПЛ). "Эвертон" теперь снова в шаге от зоны вылета. Какая реакция будет от руководства?
Борнмут – Эвертон 3:0
Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69
Борнмут: Траверс – Смит, Стивенс, Сенеси, Земура – Биллинг (Пирсон 88), Кук, Лерма, Тавернье (Кристи 80) – Мур (Энтони 67), Соланке
Эвертон: Пикфорд – Паттерсон, Гейе, Онана (Дукуре 75) – Грэй, Мопе (Кэннон 74), Макнил (Гордон 75)
Предупреждения: Сенеси 44, Кук 45+2
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