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Сорокам уже пора привыкать. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Челси 1:0

Англия
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Всего один забитый мяч? Удивительная скромность! Вновь наблюдаем безыдейность лондонцев

Сорокам уже пора привыкать. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Челси 1:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ньюкасл" – "Челси" 1:0

Гол: Уиллок (67)

"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Мерфи, 85) – Альмирон, Вуд (Уилсон, 76), Жоэлинтон

"Челси": Менди – Аспиликуэта (Пулишич, 46), Чалоба, Кулибали – Лофтус-Чик (Силва, 7), Жоржиньо, Ковачич, Холл (Кукурелья, 73) – Галлахер, Маунт (Зиеш, 73) – Броя (Хавертц, 73)

Предупреждения: Триппьер (56), Поуп (90+5), Лонгстафф (90+8), Ласселлс (90+9) – Жоржиньо (30), Кулибали (89)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл Эдди Хау Джо Уиллок Грэм Поттер
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