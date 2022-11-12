Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сорокам уже пора привыкать. АПЛ. Ньюкасл Юнайтед – Челси 1:0
Всего один забитый мяч? Удивительная скромность! Вновь наблюдаем безыдейность лондонцев
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Ньюкасл" – "Челси" 1:0
Гол: Уиллок (67)
"Ньюкасл": Поуп – Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн – Лонгстафф, Гимарайнш, Уиллок (Мерфи, 85) – Альмирон, Вуд (Уилсон, 76), Жоэлинтон
"Челси": Менди – Аспиликуэта (Пулишич, 46), Чалоба, Кулибали – Лофтус-Чик (Силва, 7), Жоржиньо, Ковачич, Холл (Кукурелья, 73) – Галлахер, Маунт (Зиеш, 73) – Броя (Хавертц, 73)
Предупреждения: Триппьер (56), Поуп (90+5), Лонгстафф (90+8), Ласселлс (90+9) – Жоржиньо (30), Кулибали (89)
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Сити - Брентфорд 1:2. Неудобный соперник
- Появилось видео, как россияне взорвали мост Каховской ГЭС
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО