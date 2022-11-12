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Венсан Компани – тренер месяца в Чемпионшипе. Его команда пять раз победила и три раза сыграла вничью
Бернли идет на втором месте в лиге
Фото: Burnley Express
Главный тренер "Бернли" Венсан Компани был признан лучшим тренером октября в Чемпионшипе. Его команде удалось пять раз победить и трижды сыграть вничью в восьми турах лиги.
Среди претендентов на награду, помимо Компани, были Майкл Бил из "КПР", Йон-Даль Томассон из "Блекберна" и Рассел Мартин из "Суонси". В таблице Чемпионшипа "Бернли" сейчас идет вторым, "Блекберн" - третьим, "КПР" - седьмым и "Суонси" - восьмым.
Лучшим же игроком чемпионата в октябре стал Джерри Йейтс из "Блекпула" - он в семи матчах забил семь голов и сделал один ассист. "Блекпул" идет на 23 месте из 24 возможных в Чемпионшипе.
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