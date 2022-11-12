Дарвин делает дубль. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Обзор матча и видео голов

“Ливерпуль” побеждает во втором матче АПЛ подряд, забив три гола “Саутгемптону”, у которого появился новый тренер. Фирмино и Адамс обменялись голами на старте встречи, а затем свои два гола забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес. Сначала ему голевой отдал Эллиотт, а затем Робертсон. 3:1 – “Ливерпуль” немного поднимается в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Фирмино 6, Нуньес 21, Нуньес 42 – Адамс 9