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Дарвин делает дубль. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль разобрался с аутсайдером благодаря голам Фирмино и Нуньеса – видеообзор матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Ливерпуль” побеждает во втором матче АПЛ подряд, забив три гола “Саутгемптону”, у которого появился новый тренер. Фирмино и Адамс обменялись голами на старте встречи, а затем свои два гола забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес. Сначала ему голевой отдал Эллиотт, а затем Робертсон. 3:1 – “Ливерпуль” немного поднимается в турнирной таблице АПЛ.
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”
Голы: Фирмино 6, Нуньес 21, Нуньес 42 – Адамс 9
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