 Ливерпуль – Саутгемптон ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 12 ноября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Дарвин делает дубль. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль разобрался с аутсайдером благодаря голам Фирмино и Нуньеса – видеообзор матча

Дарвин делает дубль. Ливерпуль - Саутгемптон 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Ливерпуль” побеждает во втором матче АПЛ подряд, забив три гола “Саутгемптону”, у которого появился новый тренер. Фирмино и Адамс обменялись голами на старте встречи, а затем свои два гола забил уругвайский форвард Дарвин Нуньес. Сначала ему голевой отдал Эллиотт, а затем Робертсон. 3:1 – “Ливерпуль” немного поднимается в турнирной таблице АПЛ.

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Саутгемптон” 3:1

Голы: Фирмино 6, Нуньес 21, Нуньес 42 – Адамс 9

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль "Саутгемптон" Роберто Фирмино Че Адамс Дарвин Нуньес
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