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Миколенко матч так и не доиграл. Борнмут – Эвертон 3:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Борнмут - Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Миколенко матч так и не доиграл. Борнмут – Эвертон 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Очень угрожающая ситуация для "Эвертона": "ириски" понемногу снова опускаются в зону вылета. Над Лэмпардом сгущаются тучи, а у Миколенко могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ведь украинец так и не доиграл матч 16-го тура из-за повреждения.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

Английская Премьер-лига, 16-й тур
"Борнмут" – "Эвертон" 3:0
Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Борнмут (Англия)
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