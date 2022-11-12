Миколенко матч так и не доиграл. Борнмут – Эвертон 3:0. Видео голов и обзор матча

Очень угрожающая ситуация для "Эвертона": "ириски" понемногу снова опускаются в зону вылета. Над Лэмпардом сгущаются тучи, а у Миколенко могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ведь украинец так и не доиграл матч 16-го тура из-за повреждения.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Борнмут" – "Эвертон" 3:0

Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69