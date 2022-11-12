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Миколенко матч так и не доиграл. Борнмут – Эвертон 3:0. Видео голов и обзор матча
Борнмут - Эвертон ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Очень угрожающая ситуация для "Эвертона": "ириски" понемногу снова опускаются в зону вылета. Над Лэмпардом сгущаются тучи, а у Миколенко могут возникнуть проблемы со здоровьем. Ведь украинец так и не доиграл матч 16-го тура из-за повреждения.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.
Английская Премьер-лига, 16-й тур
"Борнмут" – "Эвертон" 3:0
Голы: Тавернье 18, Мур 25, Энтони 69
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