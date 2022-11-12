 Челси проиграл 4 из последних 5 игр. В АПЛ команда не побеждает уже пять матчей ᐉ UA-Футбол
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Челси проиграл 4 из последних 5 игр. В АПЛ команда не побеждает уже пять матчей

Англия
(1 голосов)

Сегодня проиграли Ньюкаслу

Челси проиграл 4 из последних 5 игр. В АПЛ команда не побеждает уже пять матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" в очередной раз потерпел поражение в матче АПЛ. Сегодня команда проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник Джо Уиллок.

Таким образом, "Челси" продлили свою серию без побед в АПЛ до пяти игр подряд. За это время команда дважды сыграла вничью, и трижды проиграла. Всего же у лондонцев четыре поражения в последних пяти играх во всех турнирах.

Единственная команда, которую "Челси" смогли обыграть – "Динамо" Загреб. В шестом туре Лиги Чемпионов английский клуб одержал победу со счетом 2:1. С тех пор они только проигрывали.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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miha (Нежин)
12.11.2022 в 23:05
Клоуни вигнали толкового німця, взяли гнучкого перед начальством, тепер пожинають плоди.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.11.2022 в 22:49
клоуны, на фото игроки мю против челси - думайте!!!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.11.2022 в 22:53
каземиро, фред, ... не рассмотрел...
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