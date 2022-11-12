Челси проиграл 4 из последних 5 игр. В АПЛ команда не побеждает уже пять матчей

Лондонский "Челси" в очередной раз потерпел поражение в матче АПЛ. Сегодня команда проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник Джо Уиллок.

Таким образом, "Челси" продлили свою серию без побед в АПЛ до пяти игр подряд. За это время команда дважды сыграла вничью, и трижды проиграла. Всего же у лондонцев четыре поражения в последних пяти играх во всех турнирах.

Единственная команда, которую "Челси" смогли обыграть – "Динамо" Загреб. В шестом туре Лиги Чемпионов английский клуб одержал победу со счетом 2:1. С тех пор они только проигрывали.