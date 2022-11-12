Синий кризис. Ньюкасл - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола

Лондонский "Челси" в очередной раз потерпел поражение в матче АПЛ. Сегодня команда проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник Джо Уиллок.

Таким образом, "Челси" продлили свою серию без побед в АПЛ до пяти игр подряд. За это время команда дважды сыграла вничью, и трижды проиграла. Всего же у лондонцев четыре поражения в последних пяти играх во всех турнирах.

Смотрите, как "Челси" проиграл "Ньюкаслу", в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ньюкасл" – "Челси" 1:0

Гол: Уиллок (67)