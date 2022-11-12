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Синий кризис. Ньюкасл - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола
Ньюкасл - Челси ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" в очередной раз потерпел поражение в матче АПЛ. Сегодня команда проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник Джо Уиллок.
Таким образом, "Челси" продлили свою серию без побед в АПЛ до пяти игр подряд. За это время команда дважды сыграла вничью, и трижды проиграла. Всего же у лондонцев четыре поражения в последних пяти играх во всех турнирах.
Смотрите, как "Челси" проиграл "Ньюкаслу", в видеообзоре матча АПЛ.
АПЛ, 16-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
Гол: Уиллок (67)
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