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Синий кризис. Ньюкасл - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл - Челси ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.11.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Синий кризис. Ньюкасл - Челси 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" в очередной раз потерпел поражение в матче АПЛ. Сегодня команда проиграла "Ньюкаслу" со счетом 0:1. Единственный гол в матче забил полузащитник Джо Уиллок.

Таким образом, "Челси" продлили свою серию без побед в АПЛ до пяти игр подряд. За это время команда дважды сыграла вничью, и трижды проиграла. Всего же у лондонцев четыре поражения в последних пяти играх во всех турнирах.

Смотрите, как "Челси" проиграл "Ньюкаслу", в видеообзоре матча АПЛ.

АПЛ, 16-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Ньюкасл" – "Челси" 1:0

Гол: Уиллок (67)

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В статье: Челси (Лондон) Ньюкасл
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