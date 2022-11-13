Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Индийский миллиардер хочет купить Ливерпуль
Сумма может быть достаточно внушительной
Getty Images
Индийский миллиардер Мукеш Амбани изъявляет желание купить "Ливерпуль". Миллиардер не боится потенциальной цены в 4,6 млрд евро.
Известно, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Индус является фанатом спорта, и ему кажется приемлимой та цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.
Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец "Ливерпуля" Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.
Популярное сейчас
- Кубок короля. Вильярреал забил 9 раз, Атлетико - дважды, украинцы вылетели
- Месси – о Гвардиоле: Он причинил много вреда футболу
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.11.2022
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО