Индийский миллиардер хочет купить Ливерпуль

Индийский миллиардер Мукеш Амбани изъявляет желание купить "Ливерпуль". Миллиардер не боится потенциальной цены в 4,6 млрд евро.

Известно, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Индус является фанатом спорта, и ему кажется приемлимой та цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.

Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец "Ливерпуля" Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.