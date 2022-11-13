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Индийский миллиардер хочет купить Ливерпуль

Англия
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Сумма может быть достаточно внушительной

Индийский миллиардер хочет купить Ливерпуль

Getty Images

Новина українською

Индийский миллиардер Мукеш Амбани изъявляет желание купить "Ливерпуль". Миллиардер не боится потенциальной цены в 4,6 млрд евро.

Известно, что Амбани является восьмым самым богатым человеком в мире и имеет состояние в € 102 млрд. Индус является фанатом спорта, и ему кажется приемлимой та цена, которую запрашивают действующие владельцы клуба.

Напомним, ранее глава Fenway Sports Group и владелец "Ливерпуля" Джон Генри назвал сумму, за которую готов продать клуб. Американец готов расстаться с командой за € 4,6 млрд.

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В статье: АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Mirror

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